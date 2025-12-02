"Четыре великих защитника" России сдерживают Запад от опрометчивых действий (Sohu, Китай)

На вооружении российской армии стоит четыре "великих защитника", пишет пользователь Sohu. Эти самолеты, танки и подлодки превосходят западные аналоги по многим характеристикам и демонстрируют поистине огромную научную и военную мощь страны.

Истребитель Су-57

Многоцелевой истребитель Су-57 занимает первое место в списке "четырех великих защитников" России. Разработка этого самолета началась в начале 1990-х годов в Опытно-конструкторском бюро П. О. Сухого. Проект самолета получил индекс Т-50.

В январе 2010 года состоялся первый испытательный полет опытного образца, а в 2013-м году началось мелкосерийное производство для испытания вооружений. В 2019 году было запущено серийное производство истребителя Су-57. В декабре 2020 года ВКС РФ получили первый серийный истребитель. По состоянию на 2020 год, на вооружении российской армии находятся десять прототипов и два самолета.

Несмотря на то, что Су-57 на сегодняшний день является самым "молодым" действующим истребителем, русские очень в нем уверены, прежде всего, из-за его маневренности: самолет имеет единую конструкция корпуса и крыльев, причем как вертикальное так и горизонтальное оперение сделаны цельноповоротными. Генератор вихрей в передней части носка крыла повышает боевые характеристики Су-57 при атаке под большим углом, позволяя самолету выполнять маневр "Кобра" в условиях болтанки и ближнего маневренного воздушного боя — а этим не может похвастаться даже передовой истребитель F-22, стоящий на вооружении американской армии.

Что касается вооружений, то Су-57 также обладает отличными от других моделей истребителей характеристики. На самолет можно устанавливать вооружение массой до 7500 килограммов, в том числе 30-мм авиапушку 9-А1-4071К. В два встроенных бомбоотсека можно поместить сверхзвуковые противокорабельные ракеты Х-35УЭ, противорадиолокационные ракеты Х-58У, ракеты РВВ-МД класса "воздух-воздух" средней дальности и другие виды снарядов. Помимо этого, на Су-57 имеется установка, на которую можно подвесить две противокорабельные ракеты с дальностью полета более 400 километров. В будущем также можно будет устанавливать сверхзвуковые противокорабельные крылатые стелс-ракеты PJ-10 "БраМос", что даст Су-57 настоящую возможность в мгновение ока уничтожить противника за тысячу километров! Поскольку истребитель может быть оснащен самым разнообразным ракетным вооружением, некоторые называют его "мобильным воздушным арсеналом России", в то время большой объем бомбоотсека как раз является "слабым местом" американского истребителя F-22.

Но даже несмотря на это, российские военные на сегодняшний день все еще не удовлетворены результатами разработки Су-57. Согласно заявлению Минобороны РФ, в будущих проектах планируется оснастить Су-57 малогабаритными противоракетами с химическими лазерными пусковыми установками, и после этого российский истребитель станет по-настоящему прорывом в военной области.

Стратегический бомбардировщик ПАК ДА

Вторым "великим защитником" России является стратегический бомбардировщик ПАК-ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации).

Первый испытательный полет американского бомбардировщика-невидимки В-2 Spirit, хорошо знакомого поклонникам военной техники, состоялся в июле 1989 года. После его успешной разработки в Советском Союзе в конце 1980-х — начале 1990-х годов также была инициирована программа создания отечественного стратегического бомбардировщика-невидимки. Однако в 1991 году СССР распался, и этот проект так и не был реализован.

В последние годы в связи с подъемом России вопрос о создании бомбардировщика-невидимки, аналогичного американскому B-2 Spirit, вновь стал актуальным. Хотя Москва не раскрывает подробных характеристик этого самолета, находящегося на стадии испытаний, предполагается, что радиус стрельбы ПАК ДА составит 3500 километров, а бомбовая нагрузка — от ста до 120 тонн (по данным российских СМИ, полезная нагрузка составит 30 тонн, а радиус действия — 6000-9000 километров— Прим. ИноСМИ). ПАК ДА будет способен нести боеприпасы для обычных тактических и стратегических бомбардировок, а также ядерные боеголовки для дальних стратегических операций.

Кроме того, российские военные планируют и дальше модернизировать ПАК ДА, чтобы он работал в связке с истребителем Су-57 в воздушном бою. Как стало известно, планируется оснастить стратегический бомбардировщик четырьмя двигателями, а также некоторым вооружением и оборудованием, которое может быть поставлено на Су-57.

Основной боевой танк Т-14

Среди "четырех великих защитников" России две позиции занимают самолеты, а третье место принадлежит основному боевому танку Т-14. Если американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit имеет репутацию самого дорогого самолета в мире, поскольку даже грамм металла для него стоит больше золота, то статус самого дорогого танка в мире, без сомнения, может получить российский Т-14. По официальным данным, на разработку этого танка было потрачено в общей сложности десять лет, 20 триллионов рублей, а стоимость одного Т-14 составляет 3,8 миллионов долларов.

Т-14, известный также как "Армата", является последним поколением российских танков, но и для мирового ВПК он имеет важнейшее значение. Новшества бронемашины состоят в двух аспектах: прежде всего, это конструкция основного орудия и башни, которая оснащена передовой гладкоствольной пушкой 2А82-1М калибра. Она способна вести огонь как всеми существующими 125-мм боеприпасами, так и новыми перспективными боеприпасами. Однако конструкция основного орудия и башни Т-14 отличается от предыдущих танков тем, что она не оснащена дымоотводной трубой. Загадочное отсутствие дымоотвода объясняется тем, что башня Т-14 необитаемая. Иными словами, в башне танка нет оператора, управляющего ей. Он может полностью контролировать бронемашину, находясь в кабине.

Из кабины оператор может управлять как направлением движения танка, так и углом наклона и огневой мощью башни. Преимущество такой конструкции заключается не только в отказе от дымоотводной трубы, но и в повышении устойчивости боевых возможностей основного танка Т-14. Обычные бронемашины, если противотанковое оружие попадает в башню, теряют боеспособность. Однако в Т-14 есть необитаемая башня, благодаря чему, даже если она будет атакована противотанковыми средствами, танкист сможет оставаться в кабине и тем самым обеспечить свою безопасность. А это равносильно сохранению живой силы на поле боя. Великобритания, Франция, Германия и другие страны много раз вкладывали огромные средства, пытаясь разработать необитаемую башню танка, но из-за технических проблем объявляли о провале научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы. Поэтому "Армату" также можно рассматривать как доказательство научной мощи России.

Еще одной особенностью конструкции Т-14 является применение системы активной защиты "Афганит". Она включают в себя интеграцию системы управления огнем для огневого ответа в случае нападения на защищаемую бронетехнику. В самом деле, очень жаль, что из-за высокой стоимости танк Т-14 не выпускается серийно.

Стратегическая атомная подводная лодка проекта "Борей"

Четвертым "великим защитником" России является стратегическая атомная подводная лодка проекта "Борей", известная также как проект 955. Кодовое название она получила по имени древнегреческого бога северного ветра.

Несмотря на то, что в составе российской армии всего восемь стратегических атомных подлодок проекта "Борей", даже одной из них достаточно, чтобы повлиять на баланс сил в мировых водах. По сообщениям СМИ, водоизмещение этой АПЛ составляет 17 тысяч тонн, а максимальная скорость может достигать 29 узлов, то есть это стратегическая атомная подводная лодка, которая сочетает в себе и мощь, и скорость. Основным вооружением подложки этого типа является ракета Р-30 "Булава" с дальностью полета до десяти тысяч километров — этого достаточно, чтобы АПЛ играла важное стратегическое значение в военной отрасли. В общем на подлодки проекта "Борей" можно установить 16 "Булав", каждая из которых способна нести по шесть боеголовок, в том числе ядерных.

Гидролокатор, используемый на стратегической атомной подводной лодке проекта 955, представляет собой систему МГК-600, применяемую на АПЛ проекта 885 "Ясень", которая впоследствии была модифицирована и превратилась в гидролокатор МГК-600Б для "Борея". В настоящее время Россия также постоянно модернизирует подлодки проекта 955 с целью повышения возможностей разведки и обнаружения. Когда Россию возглавлял Дмитрий Медведев, правительство страны придавало большое значение разработке гидролокаторов для "Борея", и в дальнейшем российские разработчики добились значительных прорывов.

Итак, вот "четыре великих защитника" России, как они вам?

Автор: Цзин Тунцин (景同卿)