Замкнутая "космическая экономика" поможет бороться с космическим мусором

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Британские исследователи призвали международное сообщество ускорить разработку технологий, позволяющих собирать и повторно использовать компоненты спутников, ракет-носителей и пилотируемых аппаратов, а также приступить к созданию правовой основы для замкнутой "космической экономики". Это позволит замедлить дальнейшее захламление орбиты космическим мусором, пишут ученые в статье в научном журнале Chem Circularity.

"Нам нужны технологические прорывы на всех уровнях, начиная с материалов, которые можно было бы перерабатывать или повторно использовать на орбите, обновляемых модульных космических кораблей и заканчивая ИИ-системами, которые позволяли бы нам отслеживать износ оборудования в космосе. И самое главное, нам нужна кооперация и правовые нормы, которые будут поощрять сбор и повторное использование ресурсов за пределами Земли", - заявил профессор Университета Суррея (Великобритания) Сюань Цзинь, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

По текущим оценкам астрономов, на орбите Земли присутствует порядка 170 млн частиц космического мусора, возникшего в результате разрушения отработавших ступеней ракет и спутников. Еще в 1978 году ученый из NASA Дональд Кесслер показал, что дальнейшее накопление мусора в околоземном пространстве создаст условия, при которых столкновение двух подобных частиц вызовет своеобразную "цепную реакцию", которая приведет к уничтожению всех спутников.

Подобные соображения побудили британских химиков всесторонне изучить можно ли сделать космическую отрасль более безопасной и эффективной за счет применения принципов, лежащих в основе экономики замкнутого цикла. Для этого ученые проанализировали какие материалы и технологии, используемые при сборке, запуске и эксплуатации спутников, ракет-носителей и пилотируемых кораблей, можно в теории повторно использовать на орбите или возвращать на Землю для переработки.

Выводы исследования

Проведенный исследователями анализ показал, что значительную часть этих ресурсов, в том числе изготовленных из очень ценных и ограниченных на Земле запасов лития, неодима, диспрозия, кобальта, никеля и ряда других металлов, можно вернуть на планету или повторно использовать прямо в космосе. Это существенным образом замедлит формирование новых частиц космического мусора, около 30% которого приходится на фрагменты выведенных из эксплуатации спутников, однако для этого нужно решить ряд технических и правовых задач.

В частности, инженеры должны создать специализированные спутники и роботы, которые будут собирать этот мусор для дальнейшей переработки, а представителям дипломатических ведомств придется расширить и дополнить Договор о космосе 1967 года и другие международные нормы, которые пока не предусматривают сбор ресурсов и доставку их на Землю государственными или частными структурами. Решение этих задач мировым сообществом позволит одновременно снизить стоимость космических технологий и защитить цивилизацию от последствий возможного коллапса орбитальной группировки, подытожили ученые.