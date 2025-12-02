Войти
Разработчики боеприпасов к «Солнцепеку» получили закрытую госпремию

Разработчики снарядов к «Солнцепеку» получили госпремию

Ученые СПбГТИ в закрытом порядке номинированы на Госпремию России за создание новейших термобарических типов боеприпасов, которые используют расчеты тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» в районах проведения СВО.

По словам ректора СПбГТИ Андрея Шевчика, речь идет о разработках, детали которых он разглашать не может, но упомянул работы, связанные с ВПК, включая термобарические заряды для «Солнцепека», демонстрирующие высокую эффективность в ходе СВО. При этом Шевчик еще раз уточнил, что созданная в ВУЗе технология производства термобарических боеприпасов для ТОС «Солнцепек» относится к полностью закрытым проектам и является большим вкладом Технологического института в успехи СВО.

Разработчики снарядов к «Солнцепеку» получили госпремию

Напомним, Санкт-Петербургский Технологический институт был основан еще в 1828 году согласно указанию Николая I. Образование и необходимые навыки здесь получают специалисты различных направлений, включая инженеров для оборонной промышленности. За время существования СПбГТИ выпустил свыше 68 000 подготовленных специалистов.

Макс Антонов



  

Россия

Солнцепёк
