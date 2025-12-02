Boeing разрабатывает летательный аппарат Х-65, который будет лишен недостатков традиционных самолетов

Boeing Х-65

Дочерняя компания Boeing — Aurora Flight Sciences в рамках программы DARPA разрабатывает летательный аппарат X-Plane под условным названием Х-65. В настоящее время идет сбор данных с летных испытаний активного управления воздушным потоком (AFC) — технологии, которая заменит традиционные механизмы управления (закрылки, рули). Ожидается, что сборка фюзеляжа Х-65 завершится уже в январе 2026 года.

Х-65 создается для тестирования и демонстрации активного управления воздушным потоком. Размах крыльев аппарата составит 9,14 м, вес — 3175 кг. Суть AFC состоит в подаче сжатого воздуха к 14 эффекторам, расположенным на всех несущих поверхностях. Треугольная форма крыльев дает возможность проводить испытания при разных углах стреловидности. Конструкция Х-65 — модульная, что позволит заменять внешние крылья и эффекторы AFS, а в будущем тестировать дополнительные системы активного управления воздушным потоком.

Александр Агеев