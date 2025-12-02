Агентство DARPA объявило конкурс с призовым фондом $6,5 млн на создание дрона-тяжеловоза

Дрон

Агентство DARPA анонсировало конкурс под названием Lift Challenge c призовым фондом $6,5 млн. Его цель — создание небольшого БПЛА, способного поднимать груз в 4 раза тяжелее себя, что станет подлинной революцией в мире беспилотников. Как известно, ныне существующие дроны едва справляются с грузами, равными собственному весу.

Требования к участникам конкурса: дрон должен соответствовать требованиям FAA, весить не более 25 кг и поднимать груз весом минимум 50 кг, при этом совершать пролет на высоте около 100 м с отклонением не более 15 м. Он также должен преодолевать расстояние в 10 км с промежуточной доставкой груза. Еще одно условие конкурса — после преодоления отрезка пути в 6,4 км дрону необходимо зависнуть, аккуратно поставить груз в указанном месте, после чего преодолеть оставшийся путь и совершить вертикальную посадку в круг диаметром 3 метра. Победитель получит $2,5 млн. занявшие 2-е и 3-е места — соответственно $1,5 млн. и $1 млн. Дополнительные награды в $500 тыс. получат участники, представившие БПЛА с самыми революционными аэродинамикой, силовой установкой и перспективным дизайном. В конкурсе смогут принять участие не только известные компании-производители беспилотников, но и все желающие, включая студенческие стартапы и изобретателей-любителей.

Александр Агеев