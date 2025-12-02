США резко увеличили производство ракет

Американский ВПК был вынужден резко нарастить производство боеприпасов из-за истощения запасов на складах Пентагона и возросшего мирового спроса на снаряды, пишет The Washington Times.

В публикации отмечается, что это связано с сокращением арсеналов Пентагона из-за поставок вооружений на Украину и в Израиль, а также с ростом мирового спроса на ракеты.

Ключевые производители, такие как L3 Harris, Lockheed Martin и General Dynamics, под давлением Конгресса и Пентагона инвестировали уже 700 млн долларов в разработки и наращивание мощностей по выпуску твердотопливных ракетных двигателей. По информации анонимных источников, ранее уровень производства был признан катастрофически низким.

Предполагается, что к 2026 году производство крупных ракетных двигателей вырастет в шесть раз по сравнению с текущим, а менее крупных – в три раза.

Дмитрий Зубарев