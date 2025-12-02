Войти
США резко увеличили производство ракет

Lockheed Martin AGM-183A ARRW
Lockheed Martin AGM-183A ARRW.
Источник изображения: ВВС США

Американский ВПК был вынужден резко нарастить производство боеприпасов из-за истощения запасов на складах Пентагона и возросшего мирового спроса на снаряды, пишет The Washington Times.

Американский военно-промышленный комплекс вынужден резко увеличить выпуск боеприпасов, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Times.

В публикации отмечается, что это связано с сокращением арсеналов Пентагона из-за поставок вооружений на Украину и в Израиль, а также с ростом мирового спроса на ракеты.

Ключевые производители, такие как L3 Harris, Lockheed Martin и General Dynamics, под давлением Конгресса и Пентагона инвестировали уже 700 млн долларов в разработки и наращивание мощностей по выпуску твердотопливных ракетных двигателей. По информации анонимных источников, ранее уровень производства был признан катастрофически низким.

Предполагается, что к 2026 году производство крупных ракетных двигателей вырастет в шесть раз по сравнению с текущим, а менее крупных – в три раза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США продемонстрировали собственный ядерный ответ на российский ракетный комплекс "Буревестник".

Вашингтон стремится спровоцировать новую гонку вооружений на фоне технологического отставания от России.

Американцы представили новую мобильную пусковую установку для крылатых ракет Tomahawk.

Дмитрий Зубарев

