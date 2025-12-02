Войти
Индия начала строить три военные базы у границы с Бангладеш

206
0
0
Военнослужащие ВС Индии
Военнослужащие ВС Индии.
Источник изображения: Adnan Abidi/Reuters

Индия начала строительство трех новых крупных военных баз в восточных штатах Бихар и Западная Бенгалия в непосредственной близости от границы с Бангладеш, сообщило издание India Today.

Индия начала строительство трех крупных военных баз у границы с Бангладеш, передает ТАСС со ссылкой на издание India Today.

Эти объекты возводятся в восточных штатах Бихар и Западная Бенгалия, рядом с коридором Силигури – единственной транспортной артерией, соединяющей северо-восточные штаты Индии с основной территорией страны.

Базы должны стать не просто гарнизонами, а стратегическими центрами для размещения сил быстрого реагирования, военно-десантных подразделений и разведки. Такое решение отражает существенное изменение индийской стратегии в регионе на фоне возросших угроз безопасности и нестабильности.

Ранее о создании Индией крупного разведцентра в Ассаме в сорока километрах от границы с Бангладеш сообщало агентство PTI. Причиной называется рост трансграничной преступности, активизация фундаменталистских группировок и опасения по поводу возможной блокады коридора Силигури со стороны Бангладеш.

Отмечается, что с приходом к власти в Бангладеш временного правительства политика страны по отношению к Индии стала заметно жестче. Особенно беспокоят Индию частые визиты представителей Пакистана в Бангладеш, а также разрешение Китаю использовать аэродром Лалмонирхат недалеко от стратегического коридора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Бангладеш предупредило о росте преступности в этой стране.

Власти Бангладеш потребовали от Индии экстрадиции бывшего премьер-министра Хасины.

Дмитрий Зубарев

Страны
Бангладеш
Индия
Китай
Пакистан
Россия
