Индийский флот получил четвертый за год фрегат проекта P-17A

"Тарагири", четвертый фрегат класса "Нилгири" ("Проект-17А"/P-17A) и третий, построенный верфью Mazagon Dock Shipbuilding Ltd для ВМС Индии, передали заказчику.

Линейка проекта P17А стала дальнейшим развитием серии из трех фрегатов класса "Шивалик", введенных в состав индийского флота в 2010–2011 годы. Новые корабли создаются с широким применением технологий малозаметности, включая радиопоглощающие покрытия, композиционные материалы и "граненую" форму надстроек.

Фрегат "Тарагири", Индия Indian Navy

Проект реализуется двумя компаниями – Mazagon Dock Shipbuilders и Garden Reach Shipbuilders and Engineers (GRSE). По условиям сделки с Минобороны Индии, Mazagon построит для флота четыре фрегата, а GRSE – три.

Головной фрегат нового поколения Mazagon Dock Shipbuilders передала ВМС Индии в январе этого года, а второй, "Удайгири", – в августе. Тогда же еще один корабль этого типа, "Химгири", ввели в эксплуатацию на верфи GRSE.

"Сдача "Тарагири" демонстрирует судостроительный и инженерный потенциал нашей страны, отражает нашу стратегию по внедрению собственных разработок. Проект, в котором доля локальных проектов составляет 75%, привлек более 200 предприятий малого и среднего бизнеса и позволил создать около 4000 рабочих мест напрямую и более 10 000 – косвенно", – заявили изданию Naval Today в ВМС Индии.

Оставшиеся три фрегата P-17A обещают достроить до августа 2026 года.

Водоизмещение фрегатов класса "Нилгири" – 6670 тонн, длина корпуса – 149 метров, ширина – 17,8 метра, осадка – 5,22 метра. Скорость – 28 узлов, дальность плавания – 5500 морских миль. Экипаж – 226 человек.

В арсенал кораблей включены 76-мм пушка, две 30-мм зенитно-артиллерийские установки АК-630М, два торпедных аппарата, две противолодочные бомбометные установки РБУ-6000, пусковые установки для восьми сверхзвуковых крылатых ракет "Брамос" и для 32 зенитных ракет "Барак-8" израильской разработки.