Генштаб ВСУ обеспокоен оснащением дронов «Герань» ракетами «воздух-воздух»

Источник изображения: topwar.ru

Россия начала оснащать дроны-камикадзе типа «Герань» управляемыми ракетами «воздух-воздух», сообщили в Генштабе ВСУ. Как подчеркнул представитель военного ведомства Украины, ВС РФ впервые применили ракету Р-60 с беспилотника.

Украинский Генштаб выражает очень сильное беспокойство появлением управляемых ракет у дронов-камикадзе типа «Герань». Как заявил украинский полковник, такие беспилотники становятся реальной угрозой для самолетов и вертолетов, с помощью которых Украина устраивает «охоту» на российские ракеты и дроны. Оснащенная ракетой Р-60 «Герань» сама превращается в охотника.

Украинские ресурсы сообщают о первом зафиксированном случае, когда «Герань» несла на борту управляемую ракету класса «воздух-воздух».

В качестве доказательств украинское Минобороны публикует кадры, на которых, по их утверждению, снят дрон типа «Герань», оснащённый ракетой класса «воздух‑воздух» Р‑60.

Ранее в Киеве заявили, что российские «Герани» начали охоту на украинские истребители и вертолеты, применяемые для перехвата беспилотников. Речь идет о модификации дрона-камикадзе, управляемого оператором. В варианте с ракетой «воздух-воздух» тоже говорится о версии «Герани» с управлением.

Р-60 («изделие 62», по классификации НАТО — AA-8 Aphid «Тля») — советская управляемая ракета ближнего радиуса действия класса «воздух-воздух». На вооружение поступила в 1974 году.