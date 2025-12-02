Войти
Военное обозрение

Генштаб ВСУ обеспокоен оснащением дронов «Герань» ракетами «воздух-воздух»

220
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Россия начала оснащать дроны-камикадзе типа «Герань» управляемыми ракетами «воздух-воздух», сообщили в Генштабе ВСУ. Как подчеркнул представитель военного ведомства Украины, ВС РФ впервые применили ракету Р-60 с беспилотника.

Украинский Генштаб выражает очень сильное беспокойство появлением управляемых ракет у дронов-камикадзе типа «Герань». Как заявил украинский полковник, такие беспилотники становятся реальной угрозой для самолетов и вертолетов, с помощью которых Украина устраивает «охоту» на российские ракеты и дроны. Оснащенная ракетой Р-60 «Герань» сама превращается в охотника.

Украинские ресурсы сообщают о первом зафиксированном случае, когда «Герань» несла на борту управляемую ракету класса «воздух-воздух».

Источник изображения: topwar.ru

В качестве доказательств украинское Минобороны публикует кадры, на которых, по их утверждению, снят дрон типа «Герань», оснащённый ракетой класса «воздух‑воздух» Р‑60.

Ранее в Киеве заявили, что российские «Герани» начали охоту на украинские истребители и вертолеты, применяемые для перехвата беспилотников. Речь идет о модификации дрона-камикадзе, управляемого оператором. В варианте с ракетой «воздух-воздух» тоже говорится о версии «Герани» с управлением.

Р-60 («изделие 62», по классификации НАТО — AA-8 Aphid «Тля») — советская управляемая ракета ближнего радиуса действия класса «воздух-воздух». На вооружение поступила в 1974 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.12 06:30
Комментарий к "На земле, в море, в воздухе… Чего бы стоила европейская армия против России?"
  • 02.12 05:40
  • 11752
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.12 02:58
  • 1
Лавров: Запад ведет нечистоплотную борьбу против РФ в сфере экспорта вооружений
  • 02.12 02:55
  • 1
Лавров: Россия не уступает Западу в экспорте оборонной продукции
  • 02.12 02:52
  • 6
В США перспективы российского Су-75 сравнили с «полетом фантазии»
  • 02.12 02:49
  • 2
Потолок воздуха
  • 02.12 02:44
  • 3
Перевооружение стран ОДКБ станет вкладом в безопасность России
  • 02.12 00:28
  • 43
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 01.12 23:40
  • 0
Комментарий к "Если боевые действия на Украине прекратятся, разгорится междоусобица уже в Европе (The Economist, Великобритания)"
  • 01.12 21:33
  • 0
Комментарий к "Почему стоит поддержать мирный план Трампа по Украине (Time, США)"
  • 01.12 20:54
  • 3
Малые крылья большой страны: в России хотят создать до пяти новых моделей легких самолетов
  • 01.12 12:16
  • 1
Новая лазерная база НАТО в Арктике будет противодействовать России и Китаю (Newsweek, США)
  • 01.12 11:56
  • 1
Госкомвоенпром Республики Беларусь: новые ЗРК "Тор-М2" на шасси ОАО "МЗКТ" прибыли в войска
  • 01.12 11:14
  • 6
B-21 Raider и пределы технологической революции в военном деле
  • 01.12 08:49
  • 2
Комментарий к "B-21 Raider и пределы технологической революции в военном деле"