Назван главный недостаток нового Leopard «для сдерживания России»

Коц: Созданный для «сдерживания России» Leopard 2A8 — самый тяжелый ОБТ в мире

Новая модификация немецкого основного боевого танка (ОБТ) Leopard стала самым тяжелым ОБТ в мире — это ограничит подвижности машины на восточноевропейском театре военных действий. Главный недостаток танка назвал Андрей Коц в материале для РИА Новости.

Обновленный Leopard 2A8, который создали на основе модификации A7+, получил новые средства связи, систему управления огнем и комплекс радиоэлектронной борьбы. Также машину отличает усиленное бронирование и наличие комплекса активной защиты (КАЗ). Масса усовершенствованного танка увеличилась до 70 тонн. Это негативно скажется на его подвижности. «Как показал опыт СВО, большая боевая масса на восточноевропейском театре военных действий — существенный недостаток», — говорится в материале.

Первую партию Leopard 2A8 получит немецкое соединение в Литве. Это усиление позиционируют как вклад Берлина в безопасность восточного фланга НАТО. По словам Коца, это говорит о том, что новые «Леопарды» предназначены для «сдерживания» России.

В октябре обозреватель американского журнала National Security Journal Калеб Ларсон писал, что поставленные Киеву танки Abrams, Leopard и Challenger не стали «серебряной пулей» в ходе конфликта на Украине.