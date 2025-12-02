Войти
В Испании заложили новый спасатель аварийных подлодок

На верфи компании Navantia в Пуэрто-Реале состоялась церемония закладки киля нового судна поддержки подводных спасательных работ типа BAM-IS (Buque de Accion Maritima de Intervencion Subacuatica), предназначенного для ВМС Испании.

Напомним, что Минобороны Испании и Navantia заключили сделку на разработку и поставку нового спасательного судна еще в ноябре 2021 года. Условия контракта предполагали, что передача заказа состоится до лета 2025 года.

Закладка водолазного судна типа BAM-IS, Испания

Navantia


Ожидается, что строительство BAM-IS потребует 1,3 млн рабочих часов в течение трёх с половиной лет.

Согласно проекту, водоизмещение судна BAM-IS составит около 5000 тонн, длина корпуса – 85 метров, ширина – 18 метров, осадка – 5 метров. Экипаж – 48 человек (с возможностью дополнительного размещения 36 человек). Площадка на корме предназначена для размещения крана большой грузоподъемности и модульных систем для подводных работ.

Судно рассчитано на максимальную универсальность. Его просторная рабочая палуба площадью более 400 кв. метров может вместить широкий спектр модульных систем, что позволит выполнять различные задачи, включая водолазные работы, спасение экипажей аварийных подлодок и охрану природных морских ресурсов.

BAM-IS оснастят системой динамического позиционирования, сохраняющую эффективность даже в сложных морских условиях при соблюдении самых строгих экологических стандартов, сообщили Naval Today представители Navantia.

Кроме того, новое судно оснастят дистанционно управляемыми аппаратами для подводных исследований и спасательных операций.

Судно BAM-IS заменит нынешнее спасательное судно "Нептун", срок эксплуатации которого подходит к концу и которое в настоящее время отвечает за проведение самых сложных подводных операций.

