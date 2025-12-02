ВС Германии получили 51-й самолет ВТА A-400M

ЦАМТО, 1 декабря. Компания Airbus Defence and Space 28 ноября сообщила о передаче ВВС Германии 51-го самолета ВТА A-400M "Атлас". Самолет выполнил посадку на базе ВВС Германии в Вюнсдорфе.

Как сообщал ЦАМТО, Германия в числе семи стран, входящих в Организацию по сотрудничеству в области закупки вооружений (OCCAR – Organisation conjointe de cooperation en matiere d'armement), в декабре 2001 года подписала соглашение на поставку 60 ед. A-400M. Новые самолеты предназначались для замены устаревших ВТС C-160 "Трансалл", эксплуатировавшихся с 1960-х годов.

Первоначально планировалось, что первые самолеты будут приняты на вооружение ВВС ФРГ в 2010 году, а последние – шестью годами позднее. Поскольку по различным причинам программа поставки A-400M отстала от графика, в 2011 году Германия сократила заказ до 53 ед. Первый самолет представители Бундесвера приняли у Airbus Defence and Space 18 декабря 2014 года, через день он приземлился в Вюнсдорфе. В 2018 году Франция и Германия сертифицировали A-400M для дозаправки других самолетов с использованием подкрыльевых контейнерных систем, а в 2019 году – с применением HDU (Hose Drum Unit).

На текущий момент общий заказ на поставку A-400M составляет 178 самолетов (Германия – 53 ед., Франция – 50 ед., Испания – 27 ед., Великобритания – 22 ед., Турция – 10 ед., Бельгия – 7 ед., Люксембург – 1 ед., Казахстан – 2 ед., Индонезия – 2 ед., Малайзия – 4 ед.). До настоящего времени Airbus Defence and Space поставила заказчикам 135 самолетов.