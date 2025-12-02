Токио выделит дополнительные средства на ускорение постройки фрегатов и подлодок

Кабинет премьер-министра Японии Санаэ Такаити утвердил дополнительные расходы на оборону в размере 847,2 млрд иен (5,4 млрд долларов США) в скорректированном бюджете на 2025 финансовый год (закончится 31 марта 2026 года). Как отмечает Naval News, такое решение принято на фоне растущих военных угроз со стороны Китая, Северной Кореи и России.

Основная часть бюджета предусматривает выделение 122,2 млрд иен (около 782 млн долларов США) на "расширение возможностей путем обеспечения ранней оперативной готовности авиации и кораблей".

Фрегат "Юбецу", Япония Japan Maritime Self-Defense Force

Расходы включают дополнительное финансирование в размере около 11,5 млрд иен (73,6 млн долларов) на постройку двух фрегатов класса "Могами" для Морских сил самообороны Японии и около 39,3 млрд иен (250 млн долларов) на четыре дизель-электрические подводные лодки класса "Тайгэй".

Представитель пресс-службы Минобороны Японии сообщил изданию, что эти расходы являются "частью усилий по ускорению закупок и представляют собой авансовое распределение платежей будущего года".

Собеседник Naval News также заявил, что такой подход "гарантирует производителям получение необходимых средств на ранней стадии, что позволяет им быстрее приступить к производству и, как следствие, ускорить сроки поставок".

"Проект дополнительного бюджета включает только расходы на строительство и не охватывает сопутствующие затраты, такие, например, как система вертикального пуска VLS", – добавил представитель Минобороны Японии.

На данный момент в составе японского флота несут службу восемь фрегатов класса "Могами". Два таких корабля находятся на разных этапах постройки, а еще два – законтрактованы. После этого Токио запланировал закупку 12 фрегатов модернизированного проекта.

Полное водоизмещение фрегатов класса "Могами" – около 5500 тонн, длина корпуса – 132,5 метра, ширина – 16,3 метра. Оснащенный комбинированной дизель-газотурбинной энергетической установкой типа CODAG, корабль развивает скорость свыше 30 узлов. Отмечается, что для корабля с таким большим водоизмещением численность экипажа относительно низкая – 90 человек. Это стало возможным за счет высокого уровня автоматизации на борту.

В составе японского флота несут службу четыре субмарины класса "Тайгэй", еще четыре находятся на разных этапах производства. Их общее количество в итоге может составить 12 единиц.

Эти ДЭПЛ оснащаются литий-ионными аккумуляторами вместо свинцово-кислотных, как и две последние субмарины класса "Сорю" ("Орю" и "Торю"). Батареи производит компания GS Yuasa из Киото.

Длина подлодок типа "Тайгэй" – 84 метра, ширина – 9,1 метра, осадка – 10,4 метра, стандартное водоизмещение – около 3000 тонн. Это означает, что она незначительно больше, чем ДЭПЛ предыдущего поколения класса "Сорю", водоизмещение которых составляет 2950 тонн. Экипаж насчитывает около 70 человек, причем впервые на борту субмарин появились отсеки, предназначенные только для женщин.