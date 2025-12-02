Польша заключила контракт на поставку ракет AIM-120D AMRAAM

ЦАМТО, 1 декабря. Агентство вооружений МНО Польши сообщило о подписании 27 ноября польско-американского межправсоглашения на поставку усовершенствованных УР средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120D AMRAAM для вооружения самолетов F-35 "Лайтнинг-2".

В мероприятии принял участие министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Стоимость контракта составляет около 500 млн. долл. Поставка будет осуществляться в течение 2030-2031 гг.

Выступая на церемонии, В.Косиняк-Камыш заявил, что в настоящее время в США для подготовки польских пилотов используются уже 7 полученных самолетов F-35. Согласно планам, в 2026 году в Польшу прибудет как минимум 11 истребителей F-35.

Как заявлено, ракеты AIM-120D являются новейшей разработкой в линейке AMRAAM и обладают улучшенными тактико-техническими характеристиками по сравнению с AIM-120C, которые в настоящее время состоят на вооружении или закупаются ВС Польши, включая увеличенную дальность полета и усовершенствованную систему навигации и связи с самолетом.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2025 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Польше в рамках программы "Иностранные военные продажи" 400 усовершенствованных управляемых ракет средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120D AMRAAM, 16 секций наведения AIM-120D3 AMRAAM, другого оборудования, а также сопутствующих элементов логистики и поддержки на сумму до 1,33 млрд. долл.

Максимальная дальность полета УР AIM-120 составляет около 160 км.