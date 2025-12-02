Войти
"Калашников" выполнил крупную поставку беспилотников СКАТ 350М

Концерн "Калашников"
Концерн "Калашников".
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ ТАСС

БПЛА является одним из ведущих воздушных разведчиков в зоне проведения специальной военной операции, отметили в концерне

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Концерн "Калашников" выполнил очередную крупную поставку беспилотных летательных аппаратов СКАТ 350М в адрес заказчика, сообщили в концерне.

"АО "Концерн "Калашников" выполнил очередную крупную поставку беспилотных летательных аппаратов СКАТ 350М в адрес заказчика точно в срок и в полном объеме", - информировали в концерне.

Там отметили, что, по оценке военнослужащих, СКАТ 350М является одним из ведущих воздушных разведчиков в зоне проведения специальной военной операции, активно применяется подразделениями войск беспилотных систем для обнаружения наземных и морских целей, наведения на них различных средств поражения. Благодаря разведданным, полученным от беспилотника, поражены вражеские танки "Леопард" и "Абрамс", БМП "Брэдли", реактивная система залпового огня HIMARS, противокорабельный ракетный комплекс "Нептун", уничтожены малые безэкипажные катера. Беспилотниками СКАТ 350М ликвидировано большое число огневых позиций, пунктов управления разведывательными и ударными беспилотными летательными аппаратами, складов с боеприпасами и ударными БПЛА, центров подготовки боевиков, учебно-тренировочных баз и укрытий с личным составом ВСУ.

СКАТ 350М - самый массовый беспилотник "Калашникова". Он предназначен для разведки местности и сопровождения наземных операций в разных, в том числе суровых погодных условиях в широком диапазоне температур. Способен оставаться в воздухе до четырех часов. Отличается высокими надежностью и износостойкостью. Конструктивные особенности беспилотника позволяют выполнять задания на высотах от 300 до 5 тыс. м. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  В новости упоминаются
Продукция
Bradley
HIMARS
Проекты
БПЛА
