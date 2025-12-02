Войти
Военное обозрение

СМИ США: новый авианосец «Джон Кеннеди» устареет уже к окончанию строительства

222
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Новый авианосец ВМС США «Джон Кеннеди», являющийся вторым в серии Ford, устареет уже к окончанию строительства. Поэтому американские военные обратились к оборонной судостроительной компании Huntington Ingalls Industries (HII), строящей корабль, с просьбой провести его модернизацию.

Об этом сообщает издание The National Interest.

СМИ США отмечает, что стоимость проекта составит более 140 миллионов долларов, причем предоплата от Пентагона подрядчику пока не поступает. В американском Минобороны заявили, что модернизация нужна, чтобы авианосец обладал улучшенными боевыми возможностями с учетом требований, которые не были учтены при формировании заказа. Предполагается, что все работы над кораблем завершатся к июню 2026 года.

Источник изображения: topwar.ru

Стоит отметить, что начало строительства исключительно на основании «долговой расписки» от Пентагона является беспрецедентным случаем для американских кораблестроителей.

При этом в ВМС США признают, что подобные инженерные работы после спуска авианосца на воду, но до полного завершения строительных работ, является трудноразрешимой задачей. И это уже не первый подобный случай с кораблями класса Ford, когда приходилось заниматься усовершенствованием систем перед принятием их на вооружение. Ранее с похожей проблемой столкнулся флагман серии USS Gerald R. Ford. Именно необходимость устранения недостатков при строительстве этого корабля стала причиной того, что USS John F. Kennedy тоже приходится модернизировать.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
CVN-79
Компании
HII
Проекты
Gerald R. Ford
Авианосец
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.12 06:30
Комментарий к "На земле, в море, в воздухе… Чего бы стоила европейская армия против России?"
  • 02.12 05:40
  • 11752
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.12 02:58
  • 1
Лавров: Запад ведет нечистоплотную борьбу против РФ в сфере экспорта вооружений
  • 02.12 02:55
  • 1
Лавров: Россия не уступает Западу в экспорте оборонной продукции
  • 02.12 02:52
  • 6
В США перспективы российского Су-75 сравнили с «полетом фантазии»
  • 02.12 02:49
  • 2
Потолок воздуха
  • 02.12 02:44
  • 3
Перевооружение стран ОДКБ станет вкладом в безопасность России
  • 02.12 00:28
  • 43
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 01.12 23:40
  • 0
Комментарий к "Если боевые действия на Украине прекратятся, разгорится междоусобица уже в Европе (The Economist, Великобритания)"
  • 01.12 21:33
  • 0
Комментарий к "Почему стоит поддержать мирный план Трампа по Украине (Time, США)"
  • 01.12 20:54
  • 3
Малые крылья большой страны: в России хотят создать до пяти новых моделей легких самолетов
  • 01.12 12:16
  • 1
Новая лазерная база НАТО в Арктике будет противодействовать России и Китаю (Newsweek, США)
  • 01.12 11:56
  • 1
Госкомвоенпром Республики Беларусь: новые ЗРК "Тор-М2" на шасси ОАО "МЗКТ" прибыли в войска
  • 01.12 11:14
  • 6
B-21 Raider и пределы технологической революции в военном деле
  • 01.12 08:49
  • 2
Комментарий к "B-21 Raider и пределы технологической революции в военном деле"