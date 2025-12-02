СНСЗ заплатит за задержку постройки пассажирского судна "Андрей Дубенский"

Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ, входит в Объединённую судостроительную корпорацию) должен выплатить ГТЛК 186,7 млн рублей за задержку строительства пассажирского судна класса "река–море" проекта А45-90.2 "Андрей Дубенский". Как уточняет Деловой Петербург, Арбитражный суд Москвы опубликовал решение 27 ноября, но оно пока не вступило в законную силу.

Контракт на строительство двух пассажирских теплоходов проекта А45-90.2 "Андрей Дубенский" и "Виктор Астафьев" стороны подписали в апреле 2020 года. Его стоимость составила 5,3 млрд рублей, 4,7 млрд из которых ГТЛК перечислила верфи в качестве аванса.

Спуск на воду пассажирского судна "Виктор Астафьев" проекта А45-90.2 Пресс-служба администрации СПб

Оба судна строятся для перевозки пассажиров по реке Енисей на маршруте "Красноярск – Дудинка – Красноярск". Ни одно из них до сих пор не передано заказчику, хотя по условиям контракта это должно было случиться в 2023-м и 2024 годах соответственно.

В конце марта заместитель руководителя по флоту администрации Енисейского бассейна внутренних водных путей Олег Дунаев высказывал надежду на получение "Виктора Астафьева" в 2026 году. Сроки завершения строительства "Андрея Дубенского" публично не назывались.

В августе 2025 года заместитель председателя общественного совета при Минтрансе России, член комиссии Госсовета по направлению "Эффективная транспортная система" Илья Зотов просил председателя комитета по экономической политике Совета Федерации Андрея Кутепова и председателя комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Госдумы Евгения Москвичева взять строительство обоих судов под личный контроль.

Генеральный директор СНСЗ Владимир Середохо на предложение прокомментировать решение московского арбитража и рассказать о планах завершения строительства теплоходов для Красноярского края к моменту публикации не отреагировал.