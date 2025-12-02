Войти
Flotprom

СНСЗ заплатит за задержку постройки пассажирского судна "Андрей Дубенский"

220
0
0

СНСЗ заплатит за задержку постройки пассажирского судна "Андрей Дубенский"

Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ, входит в Объединённую судостроительную корпорацию) должен выплатить ГТЛК 186,7 млн рублей за задержку строительства пассажирского судна класса "река–море" проекта А45-90.2 "Андрей Дубенский". Как уточняет Деловой Петербург, Арбитражный суд Москвы опубликовал решение 27 ноября, но оно пока не вступило в законную силу.

Контракт на строительство двух пассажирских теплоходов проекта А45-90.2 "Андрей Дубенский" и "Виктор Астафьев" стороны подписали в апреле 2020 года. Его стоимость составила 5,3 млрд рублей, 4,7 млрд из которых ГТЛК перечислила верфи в качестве аванса.

Спуск на воду пассажирского судна "Виктор Астафьев" проекта А45-90.2

Пресс-служба администрации СПб


Оба судна строятся для перевозки пассажиров по реке Енисей на маршруте "Красноярск – Дудинка – Красноярск". Ни одно из них до сих пор не передано заказчику, хотя по условиям контракта это должно было случиться в 2023-м и 2024 годах соответственно.

В конце марта заместитель руководителя по флоту администрации Енисейского бассейна внутренних водных путей Олег Дунаев высказывал надежду на получение "Виктора Астафьева" в 2026 году. Сроки завершения строительства "Андрея Дубенского" публично не назывались.

В августе 2025 года заместитель председателя общественного совета при Минтрансе России, член комиссии Госсовета по направлению "Эффективная транспортная система" Илья Зотов просил председателя комитета по экономической политике Совета Федерации Андрея Кутепова и председателя комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Госдумы Евгения Москвичева взять строительство обоих судов под личный контроль.

Генеральный директор СНСЗ Владимир Середохо на предложение прокомментировать решение московского арбитража и рассказать о планах завершения строительства теплоходов для Красноярского края к моменту публикации не отреагировал.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
СНСЗ
Проекты
2020-й год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.12 06:30
Комментарий к "На земле, в море, в воздухе… Чего бы стоила европейская армия против России?"
  • 02.12 05:40
  • 11752
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.12 02:58
  • 1
Лавров: Запад ведет нечистоплотную борьбу против РФ в сфере экспорта вооружений
  • 02.12 02:55
  • 1
Лавров: Россия не уступает Западу в экспорте оборонной продукции
  • 02.12 02:52
  • 6
В США перспективы российского Су-75 сравнили с «полетом фантазии»
  • 02.12 02:49
  • 2
Потолок воздуха
  • 02.12 02:44
  • 3
Перевооружение стран ОДКБ станет вкладом в безопасность России
  • 02.12 00:28
  • 43
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 01.12 23:40
  • 0
Комментарий к "Если боевые действия на Украине прекратятся, разгорится междоусобица уже в Европе (The Economist, Великобритания)"
  • 01.12 21:33
  • 0
Комментарий к "Почему стоит поддержать мирный план Трампа по Украине (Time, США)"
  • 01.12 20:54
  • 3
Малые крылья большой страны: в России хотят создать до пяти новых моделей легких самолетов
  • 01.12 12:16
  • 1
Новая лазерная база НАТО в Арктике будет противодействовать России и Китаю (Newsweek, США)
  • 01.12 11:56
  • 1
Госкомвоенпром Республики Беларусь: новые ЗРК "Тор-М2" на шасси ОАО "МЗКТ" прибыли в войска
  • 01.12 11:14
  • 6
B-21 Raider и пределы технологической революции в военном деле
  • 01.12 08:49
  • 2
Комментарий к "B-21 Raider и пределы технологической революции в военном деле"