SIPRI оценил рост доходов производителей вооружений

Доходы 100 крупнейших компаний – производителей вооружений достигли в 2024 году рекордных 679 млрд долларов, что в реальном исчислении означает рост на 5,9% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очередной доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

В документе отмечается резкий рост совокупных доходов 100 крупнейших производителей вооружений на фоне стремления государств к расширению и быстрой модернизации своих арсеналов. Глобальные доходы от продажи оружия резко увеличились в 2024 году на фоне повышения спроса из-за боевых действий на Украине и в секторе Газа, глобальной и региональной геополитической напряженности и постоянного роста военных расходов. Впервые с 2018 года пять крупнейших оружейных компаний увеличили свои доходы от продажи выпускаемой продукции.

График вверх Abali.ru

Хотя основная доля пришлась на европейские и американские компании, годовой рост наблюдался во всех регионах мира, представленных в рейтинге топ-100. Единственным исключением стали Азия и Океания, где, как считает SIPRI, проблемы в китайской оборонной промышленности привели к снижению общего регионального показателя. Рост доходов и новых заказов побудил многие оружейные компании расширить производственные линии, нарастить мощности, открыть новые дочерние компании или производить поглощения.

"В прошлом году глобальные доходы от продажи оружия достигли наивысшего уровня из когда-либо зафиксированных SIPRI, поскольку производители воспользовались высоким спросом, – отмечает научный сотрудник программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений Лоренцо Скараццато. – Хотя компании наращивают свои производственные мощности, они по-прежнему сталкиваются с рядом проблем, способных повлиять на затраты и сроки поставок".

По российскому ОПК авторы доклада владеют данными только по двум компаниям, входящим в топ-100. "Ростех" и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) увеличили совокупную выручку от продаж на 23%, до 31,2 млрд долларов, несмотря на международные санкции, вызвавшие дефицит комплектующих. Внутренний спрос оказался достаточным, чтобы компенсировать потерю доходов из-за падения военного экспорта, считают эксперты SIPRI.

Выручка "Ростеха" от продаж вооружений стала больше на 26% в годовом исчислении, достигнув 27,1 млрд долларов. Доля доходов от продажи оружия также выросла с 65% в 2023 году до 70% в 2024 году. Доходы ОСК от реализации военных заказов в 2024 году увеличились, по оценкам SIPRI, на 6,5% и достигли 4,1 млрд долларов.

В 2024 году совокупная выручка от продажи оружия американских компаний, входящих в топ-100, выросла на 3,8%, достигнув 334 млрд долларов. Доходы от продажи оружия увеличили 30 из 39 представленных в рейтинге компаний. Среди них – Lockheed Martin, Northrop Grumman и General Dynamics.

Из 26 оружейных компаний, входящих в топ-100 и базирующихся в Европе (за исключением России), 23 показали совокупный рост доходов на 13%, до 151 млрд долларов.