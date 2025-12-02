Лавров: Россия не уступает Западу в экспорте оборонной продукции

Войти
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ЦАМТО, 1 декабря. Российская сторона ничуть не уступает Западу в экспорте оборонной продукции, хорошо зарекомендовавшей себя на мировом рынке.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы совсем не уступаем в этой "гонке". Когда идут репортажи с различных салонов авиационной техники или другой военной продукции, я горжусь тем, как принимают наши изделия. Нисколько не сомневаюсь, что это часть российского авторитета на международной арене, часть материальной основы российской внешней политики", – сказал он в интервью программе "Военная приемка".

Как отметил министр, продвигаемые самими же западными державами принципы свободного рынка, честной конкуренции, презумпции невиновности "пошли прахом", как только там поняли, что проигрывают в конкуренции с Россией.

По словам С.Лаврова, экспортные ограничения против РФ – пример нечистоплотной и неконкурентной борьбы Запада, расписавшегося таким образом в своей недоговороспособности.

"Мы знаем, как этому противодействовать, потому что подавляющее большинство незападных стран не хочет смириться с тем, чтобы "плясать под эту дудку" всю оставшуюся жизнь. Все хотят торговать по-честному, а те, кто искренне хотят совершать взаимовыгодные сделки, всегда найдут цепочки и финансовые, и банковские, и логистические, что сейчас и происходит", – подчеркнул министр.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Лавров Сергей
1 комментарий
№1
02.12.2025 02:55
Цитата, q
Российская сторона ничуть не уступает Западу в экспорте оборонной продукции, хорошо зарекомендовавшей себя на мировом рынке.

Одни  пустые слова без цифр,  а по фактическим  суммам военных контрактов Россия отстаёт от Запада на порядок....
