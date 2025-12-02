Войти
Xiaomi заменит людей роботами

Фото: Tingshu Wang / Reuters
Xiaomi собралась заменить людей на заводах роботами через 5 лет

Китайская корпорация Xiaomi заменит людей на своих заводах роботами. Об этом сообщает издание ITHome.

В разговоре с журналистами глава Xiaomi Лей Цзюнь заявил, что искусственный интеллект (ИИ) очень сильно повлияет на промышленность в ближайшее время. Предприниматель анонсировал, что его компания начнет внедрять роботов-гуманоидов на своих заводах примерно через пять лет.

В качестве успешного примера автоматизации Цзюнь привел завод электромобилей Xiaomi, на котором проверка кузовных деталей осуществляется с помощью стационарных роботов. Он рассказал, что рентгеновская система на основе ИИ проверит детали за две секунды, обеспечивая в десять раз большую скорость, чем живой сотрудник.

Лей Цзюнь подчеркнул, что новый уровень автоматизации откроет промышленный рынок объемом примерно в 140 миллиардов долларов. Глава Xiaomi отметил, что IT-гиганты перестанут ориентироваться на дешевую рабочую силу, предпочитая роботов.

Журналисты напомнили, что Xiaomi представила прототип своего первого робота CyberOne в 2022 году.

Ранее специалисты Counterpoint Research рассказали, что Apple стала лидером ноябрьских распродаж, она обогнала Xiaomi и Huawei.

