В Чехии заявили, что в инициативе по боеприпасам для ВСУ есть неясности

Оружие и боеприпасы, предназначенные для Украины, на базе ВВС в Дувре, штат Делавэр.
Источник изображения: © AP Photo / Senior Airman Stephani Barge

ЦАМТО, 1 декабря. Инициативу по боеприпасам для ВСУ необходимо детально проанализировать, поскольку в этом проекте существуют неясности.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 29 ноября кандидат на пост главы МИД в формируемом правительстве Чехии Петр Мацинка.

"Что касается инициативы по боеприпасам для ВСУ, то мы (члены будущего кабмина – ред.) хотим, прежде всего, посмотреть как в целом выглядит ситуация с нею, поскольку этот проект имеет ряд неясностей. Инициатива может быть продолжена, но сначала ее надо проанализировать", – сказал П.Мацинка, выступая по телеканалу TV NOVA.

Отвечая на вопрос модератора, насколько радикально изменится внешняя политика Чехии после прихода к власти нового правительства, П.Мацинка заявил, что не предвидит больших перемен по сравнению с политикой уходящего в отставку кабмина премьера Петра Фиалы.

  • В новости упоминаются
Страны
Чехия
