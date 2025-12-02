Источник изображения: topwar.ru

На Западе не перестают рассуждать о неких гибридных атаках со стороны нашей страны. А глава военного комитета НАТО, итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне, даже заявил о возможном упреждающем ударе, который якобы стоило бы нанести по РФ.

Об этом представитель Североатлантического альянса говорил журналистам британской газеты The Financial Times.

Он сказал:

Мы думаем о том, чтобы действовать более агрессивно и упреждающе вместо того, чтобы реагировать.

Адмирал призывает альянс к большей жесткости по отношению к «гибридной войне» России. Он в очередной раз обвинил нашу страну в кибервзломах, нарушениях воздушного пространства стран НАТО и разнообразных диверсиях. Он видит в России угрозу для западных государств.

Драгоне сетует:

Что касается кибербезопасности, то мы действуем скорее реактивно.

По его мнению, вместо этого альянс должен осуществлять превентивные действия. Военный отмечает, что данной точки зрения придерживаются многие западные дипломаты, особенно из восточноевропейских стран.

Это странно, но Драгоне почему-то не осознает, что реализация подобной стратегии может навлечь неприятности прежде всего на ее исполнителей.

При этом адмирал признает, что далеко не все «гибридные» проявления имеют отношение к России. Остаются неизвестными виновники некоторых из них, включая повреждения подводных кабелей, кибератаки по всей Европе и многое другое.

Почему-то он не упомянул подрывы «Северных потоков». Видимо, «это другое».