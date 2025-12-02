Путин: России важно и дальше расширять ВТС

Президент поздравил коллектив и ветеранов службы с 25-летием образования ведомства

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) с 25-летием образования ведомства, отметив его весомый вклад в обеспечение безопасности и продвижение национальных интересов страны.

"Благодаря профессионализму, опыту, ответственному подходу к своим обязанностям сотрудники ведомства вносят весомый вклад в обеспечение безопасности и продвижение национальных интересов нашей страны. Активно содействуют модернизации предприятий ОПК, укреплению технологического суверенитета и в целом - развитию отечественной экономики", - говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

"Важно и дальше последовательно совершенствовать вашу деятельность по всем направлениям. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию и развязанную против нас санкционную войну расширять военно-технические связи с зарубежными государствами, четко выполнять экспортные обязательства, подтверждать репутацию России как надежного делового партнера. Это ключевое условие сохранения наших позиций среди лидеров глобального рынка вооружений", - подчеркнул Путин.

Президент отметил, что за время работы ФСВТС стала важным звеном в системе федеральных органов исполнительной власти, действенным механизмом регулирования и контроля экспорта продукции военного назначения. Он выразил уверенность, что служба продолжит эффективно работать на благо Родины и ее народа.

1 декабря 2000 года указом президента в составе правительства был создан Комитет РФ по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами, подведомственный Минобороны. 9 марта 2004 г. он был преобразован в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству.