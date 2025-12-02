Великобритания может оказывать Украине военную помощь, но недолго (The Times, Великобритания)

The Times: Британия не сможет долго оказывать военную помощь Украине

Британии следует хорошенько подумать, стоит ли отправлять солдат на Украину, пишет бывший министр обороны Грант Шаппс в The Times. У страны просто нет войск и финансов, которые она бы могла задействовать для этой задачи. Кроме того, британцам нет смысла участвовать в провальной миротворческой миссии, которая ни к чему хорошему не приведет, уверен политик.

Сэр Грант Шаппс (Grant Shapps), бывший министр обороны Великобритании

Путин вряд ли будет соблюдать мирное соглашение на протяжении длительного времени, поэтому правительству Великобритании следует задуматься над тем, сможет ли оно брать на себя долгосрочные обязательства (свои обязательства, в отличие от России, не выполняет как раз Запад. – Прим. ИноСМИ).

Согласитесь, если человек знает о начале Россией спецоперации на Украине и вместе с тем считает, что настоящая проблема заключается в том, что Киев в недостаточной степени сдал свою собственную страну, этот человек обладает поистине какой-то изощренностью. Однако именно к этому, похоже, Белый дом стремится нас подтолкнуть — к принятию "мирного плана", в котором жертве предписывается упаковать военные трофеи в подарочную упаковку для агрессора.

Моя собственная реакция на план из 28 пунктов была резкой: "отвратительно". Отвратительно наблюдать, как в очередной раз из окружения Дональда Трампа исходят самые громкие голоса, подталкивающие Украину к капитуляции. Это никакая не сделка. Перед нами – капитуляция, замаскированная под дипломатию; это своего рода надувание щек, рассчитанное на краткосрочную перспективу, благодаря чему диктатор получает именно то, чего он не смог добиться силой.

Утечка информации об американском проекте из 28 пунктов действительно потрясла весь цивилизованный мир. И это были Соединенные Штаты – та самая страна, которая долгое время позиционировала себя как защитница свободы, требуя от демократической страны, подвергшейся вторжению, уступить территории, еще не взятые под контроль Россией, а также согласиться на ограничения на размер ее вооруженных сил, отказаться от попыток расследования военных преступлений России и взять на себя обязательство никогда не добиваться членства в НАТО.

Однако после бурного несогласия с планом спешно появилась его "обновленная" версия, дополненная более приемлемым европейским встречным планом. <...>

Мирное соглашение, возможно, в ближайшее время не выберется из этой дипломатической трясины. Однако, если оно все же будет достигнуто, Великобритании предстоит сделать сложный выбор: как нам следует реагировать? Даже если мы хотим начать военные действия, сможем ли мы это сделать? Есть ли у нас людские ресурсы, боевое снаряжение, стойкость и деньги — или же мы просто будем блефовать, зная, что блефуем?

Позвольте мне рассмотреть каждый из этих вопросов по очереди.

Во-первых: должна ли Великобритания действительно начать боевые действия? Честный ответ заключается в следующем: это зависит от того, существует ли подлинный, настоящий мир, который нужно поддерживать. Меня давно терзают смутные сомнения на счет того, что Путин будет рассматривать любое соглашение не как урегулирование, а как промежуточную точку, возможность перевооружиться, перегруппироваться и подготовить свой следующий бросок на Запад (Россия не планировала и не планирует нападений на западные или какие-либо другие страны. – Прим. ИноСМИ). Именно это и произошло после Крыма: он проверил Запад, встретил небольшое сопротивление и пришел к выводу, что может с пребольшим удовольствием поглотить еще больше украинской территории (и жители Крыма, и ДНР, и ЛНР выразили свое желание стать частью России. – Прим. ИноСМИ). Посему – нет, мы не можем взять на себя обязательство по размещению британских войск, не увидев окончательной договоренности. Если же оно дает больше Москве, то в этом случае нам следует хорошенько подумать, прежде чем отправлять хотя бы одного британского солдата в самый разгар так называемого "мира", который Путин не намерен терпеть.

Далее: а есть ли у нас вообще войска, которые мы могли бы задействовать? Ответ зависит от масштабности задачи. Крупномасштабное, длительное развертывание войск серьезно будет нас перенапрягать, в то время как целенаправленная миссия в составе коалиции – вполне приемлема. Я знаю это, поскольку сам через это проходил. Когда в 2023 году НАТО решило разместить британские войска на Балканах, я отдал приказ об их развертывании – все делалось быстро, профессионально, основательно. И когда впоследствии во время парада я награждал вернувшихся солдат, нас охватила гордость – это стало напоминанием о том, что Британия способна на многое в тех случаях, когда перед нами поставлены ясные цели и наше дело правое. В общем-то, да, при поддержке союзников и в условиях достижения подлинного мира Британия может развернуть свои войска.

Однако более сложный вопрос заключается в следующем: как будут выглядеть наши обязательства? О чем идет речь – об определенном, ограниченном по времени развертывании войск или же о постоянном присутствии на новой линии европейского разлома? Текущий мирный план гораздо больше похож на последний вариант. И в этом случае опасения, которые, как сообщается, были недавно в частном порядке высказаны военными нашему министру обороны, приобретают еще большую остроту. Долгосрочное развертывание сил, обладающих высокой степенью боеготовности, невозможно осуществить только на доброй воле и оптимизме. Для этого требуются люди, оборудование и предсказуемое финансирование, а не только пресс-релизы.

И здесь мы приходим к вопросу о деньгах. Правительство с энтузиазмом согласилось с новым амбициозным предложением НАТО о том, чтобы страны-члены выделяли на оборону 5% ВВП. Эта цифра была призвана произвести впечатление на Дональда Трампа и сдержать Владимира Путина. Но где сейчас эти деньги? В бюджете даже следа их нет. Ни строчки, ни даже намека на первоначальную сумму. Если бы деньги действительно начали поступать, мы могли бы начать восстановление в долгосрочной перспективе нашего потенциала — войск, военной техники, боеприпасов, логистики, — необходимого Великобритании для руководства любыми европейскими миротворческими силами на Украине. Но что же произошло на самом деле после громкого заявления, сделанного об этом в июне? Если судить по бюджету, представленному в среду, то – ничего.

Кабинет министров должен понимать, что военные цели не берутся из воздуха, поэтому молчание о финансировании действительно имеет значение. Если появится реальный мирный план — согласно которому Великобритания должна будет предоставить войска, возможно, на несколько лет, — то для наших министров наступит момент истины. Им нужно будет спросить руководителей оборонных ведомств о реальных возможностях, а не о том, что будет неплохо смотреться в пресс-релизах. И ответы могут оказаться гораздо более откровенными, чем это привык слышать Вестминстер.

Если мирный план наконец-то будет реализован, но, при этом, он окажется лишь искусной попыткой выдать капитуляцию перед вторгшимся автократом за проявление государственной мудрости, то в этом случае наши министры тем самым будут использовать британские вооруженные силы ради поддержания этой самой мирной договоренности, то есть захотят, чтобы наши войска стояли на страже политической иллюзии. Капитуляцию можно маскировать под стратегию только до того момента, пока кому-то в военной форме не прикажут ее обеспечивать.

Отбросив в сторону финансовые аргументы, мы все должны испытывать глубокую обеспокоенность от того, что нам придется просить храбрых британских мужчин и женщин защищать договоренность, в которой уже фактически попраны границы европейской демократии. В результате этого появились бы предпосылки для проведения миротворческой миссии, которая ни к чему хорошему не приведет.