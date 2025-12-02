Войти
Минобороны Дании подписало контракт на закупку ЗРК NASAMS

Источник изображения: Фото: kongsberg.com

ЦАМТО, 1 декабря. Норвежская компания Kongsberg 27 ноября объявила о подписании с Организацией оборонных закупок и МТО Минобороны Дании (FMI) контракта на поставку нескольких ЗРК NASAMS.

Контракт заключен в рамках программы закупки ВС Дании ЗРК для применения на постоянной основе в составе системы ПВО страны. Стоимость заказа составила 500 млн. евро. Приобретя ЗРК, Дания стала 14-й страной-пользователем NASAMS, в число которых входят и 8 стран-членов НАТО.

Как заявлено, эта закупка позволит значительно повысить боевой потенциал ВС Дании и их возможности эффективно бороться с современными воздушными угрозами, а также увеличить общую численность ЗРК NASAMS в Северном регионе.

Как сообщал ЦАМТО, в рамках принятого решения об усилении системы ПВО страны в марте 2025 года власти Дании приняли решение в ускоренном порядке закупить имеющиеся на рынке ЗРК в качестве временного решения, а также оценить варианты покупки комплексов для применения на постоянной основе.

В июне 2025 года МО Дании объявило о решении приобрести для удовлетворения срочных потребностей ЗРК IRIS-T SLM немецкой компании Diehl Defence, ЗРК VL MICA производства MBDA France и получить в лизинг ЗРК NASAMS норвежской Kongsberg.

Соглашение о получении в лизинг ЗРК NASAMS компании Kongsberg Организация оборонных закупок и материального обеспечения МО Дании (FMI) и Агентство по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии (NDMA) подписали в июле 2025 года. Как заявлено, ВС Дания получит ЗРК NASAMS в 2025 году. Перед передачей ВС Дании система пройдет обслуживание и испытания на авиабазе ВВС Норвегии "Эрланн".

В состав ЗРК NASAMS входит РЛС "Сентинел" компании Raytheon, центр управления огнем (FDC) и шестиконтейнерные пусковые установки, которые позволяют выполнять пуск ракет трех типов (AMRAAM, AMRAAM-ER и AIM-9X "Сайдуиндер"). Комплекс позволяет обнаруживать цели на расстоянии до 120 км и поражать их на дальностях до 50 км и высотах до 21 км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Норвегия
Продукция
AIM-9
NASAMS
Компании
Kongsberg
Leonardo
MBDA
Raytheon
Проекты
NATO
