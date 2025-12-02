"Калашников" развивает БПЛА на основе дронов проекта "Архангел"

На базе изделий ВПК "Архангел" развивают целую линейку беспилотников, отметил генеральный директор концерна Алан Лушников

БЕРДЯНСК /Запорожской области/, 1 декабря. /ТАСС/. Концерн "Калашников" развивает линейку БПЛА на основе разработок дронов предприятия народного ВПК "Архангел". Об этом сообщил ТАСС генеральный директор концерна Алан Лушников.

"На базе их изделий идет развитие целой линейки. Мы взяли за основу то, что было, сейчас это развиваем", - сказал он на съезде молодежной организации "Народная дружина" из ДНР в Бердянске Запорожской области.

В августе в концерне сообщали, что объединят усилия с разработчиком FPV-дронов "Архангел" для запуска их разработок на мощностях "Калашникова".

О проекте "Архангел"

Проект "Архангел" ведет группа энтузиастов с 2022 года. Центры проекта находятся в разных городах России. В апреле 2025 года основатель и глава Михаил Филиппов сообщал ТАСС, что специалисты "Архангела" представили одноименный дрон, который развивает скорость до 280 км/ч и способен поражать различные объекты на расстоянии до 50 км. В июне сообщалось об успешных испытаниях новой разработки в Республике Крым.