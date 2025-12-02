Войти
Космонавт назвал лучшее место для поселений на Луне

Фото: Reuters
Космонавт Юрчихин призвал строить поселения на Луне в тоннелях внутри кратеров

Герой России, летчик-космонавт Федор Юрчихин рассказал, где лучше строить будущие поселения на Луне. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Юрчихин назвал лучшее место для поселений на Луне и призвал их строить в тоннелях внутри кратеров. Он объяснил, что в таком случае жилые модули будут защищены породой.

«Я когда смотрю такие проекты, всегда спрашиваю, а с лопатами кто будет стоять? Лунатиков там нет. Ведь нужна защита от радиации, от микрометеоритов. Вы посмотрите на Луну, она вся испещрена, потому что у нее нет атмосферы, там ничего не сгорает, все попадает на поверхность», — подчеркнул он.

Ранее Юрчихин оценил планы НАСА построить деревню на Луне в 20235 году. По его мнению, эта цель является нереалистичной.

