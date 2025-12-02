Украину ждет “Уловка-22” (Financial Times, Великобритания)

FT: дальнейшая борьба ВСУ лишь усугубит ситуацию для Украины

Украине нет смысла продолжать боевые действия, пишет FT. Дальнейшая борьба ВСУ грозит отказаться тщетной из-за ухудшения положения на поле боя, нехватки личного состава, потери техники и продвижения России. Если Украина продолжит сопротивление, ситуация может лишь усугубиться, отмечает автор статьи.

Франц-Штефан Гади (Franz-Stefan Gady)

В классическом военном романе Джозефа Хеллера “Уловка-22” главный герой Йоссариан разыскивает хирурга армии США Дока Дейнику, чтобы разобраться, почему его товарища нельзя отстранить от полетов, несмотря на его очевидную к ним непригодность. Доктор объясняет суровый парадокс: “Всякий, кто пытается уклониться от выполнения боевого долга, не является подлинно сумасшедшим”. “Если пилот продолжал летать на опасные боевые задания, он был явным психом и его могли списать на землю. Все, что ему нужно было сделать, — это попросить. Но как только он просил, его больше не считали сумасшедшим, ведь беспокойство о собственной безопасности перед лицом реальной опасности было проявлением здравого ума. — Но ведь тогда получается, что тут какая-то ловушка? — Конечно, ловушка, — ответил Дейника. — И называется она Уловка — 22”.

С некоторых пор своего рода Уловка-22 грозит и Украине: Россия требует вывода ВСУ из всех районов Донбасса, которые Киев продолжает удерживать, — включая важнейшие города-крепости Славянск и Краматорск, которые России не удалось взять под контроль даже после почти четырех лет ожесточенных боевых действий.

Киев совершенно здраво отвергает план, требующий капитуляции без сопротивления, но дальнейшая борьба грозит отказаться тщетной из-за ухудшения положения на поле боя, нехватки личного состава, потери техники и дальнейшего продвижения России. Если Украина продолжит сопротивление, ситуация может обостриться, и Россия к 2026 году возьмет под контроль весь Донбасс или даже двинется дальше, одновременно устранив ключевое препятствие на пути к прекращению огня. Украина же останется с тем же результатом, только на еще худших условиях.

Украина, как и Йоссариан, угодила в логическую ловушку, при которой любой рациональный выбор чреват одним и тому же катастрофическим результатом. Эта дилемма не нова. Дейтонское соглашение, подписанное при посредничестве США в 1995 году, положило конец мучительной войне в Боснии после вмешательства НАТО. Первый президент Боснии и Герцеговины Алия Изетбегович во всеуслышание признал неразрешимую дилемму своей страны — невозможность как достичь прочного мира, так и вести справедливую войну ради лучшего результата. Украина сталкивается с чем-то пугающе похожим: ей приходится выбирать между унизительным миром, чье соблюдение к тому же под вопросом, и продолжением боевых действий, чреватых еще худшим исходом.

Политолог Дэн Рейтер утверждает, что войны заканчиваются при двух базовых условиях: во-первых, обе стороны должны быть уверены, что их противник не нарушит достигнутого мирного соглашения — то есть, это вопрос обязательств. Во-вторых, должны быть достоверные данные о силе и решимости противников. Конфликты на истощение, подобные украинскому, обычно вносят некоторую ясность. После нескольких лет боевых действий относительная расстановка сил становится очевидной. Но вопрос обязательств почти всегда сохраняется: стороны должны верить, что соглашения не будут нарушены, если обстоятельства изменятся. Вот почему Украина оказалась в столь жестких рамках.

Мирное урегулирование обычно срабатывает или когда бывшие противники могут довериться друг другу, или когда гарантии некой могущественной третьей стороны делают любое нарушение чересчур накладным. Когда гарант слаб, вероятна “война-продолжение”. Сегодня у США и Европы нет ни единой воли, ни возможности гарантировать будущую безопасность Украины. Россия считает конфликт региональным противостоянием с НАТО — предположительно, битвой за существование, ради которой Москва готова проливать кровь годами, пока не достигнет своих целей. Вопрос обязательств остается нерешенным.

Гарантии безопасности уже оказывались неэффективными. Будапештский меморандум 1994 года не защитил Украину ни когда Россия присоединила Крым, ни когда ввела войска в 2022 году. Точно так же и расплывчатые гарантии недавно предложенного мирного плана не устранят основополагающего дефицита доверия. Без твердых обязательств, подкрепленных присутствием европейских сил на местах, а не просто обещаниями, Киев рискует сдать территорию сегодня, после чего Москва может нанести следующий удар завтра же, если условия позволят.

Если же Украина отвергнет нынешние предложения и продолжит боевые действия, ей грозит истощение. Однако военные условия не настолько плохи, чтобы требовать “навязанного мира”. Крах линии фронта не грозит, а ВСУ остаются грозной боевой машиной. Взять под контроль Славянск и Краматорск в 2026 году России будет непросто. Однако общая траектория конфликта остается для Украины неблагоприятной. Россия понесла тяжелые потери, но ей их компенсировать проще, чем Украине. Если Киев потеряет еще больше территории, а ВСУ ослабнут, чаша весов склонится еще больше в пользу России.

Согласие с мирным планом, предусматривающим сдачу земель, которые удалось отстоять таким трудом, ограничение суверенной обороны, амнистию за военные преступления и отказ от защиты НАТО, — и все это при крайне неопределенном сдерживании — чревато серьезным разладом в отношениях между гражданскими и военными и грозит расшатать всю Украину. Нынешняя военная ситуация не оправдывает сдачи территорий, и такие уступки почти наверняка спровоцируют слухи о “предательстве” среди офицеров и подорвет доверие к гражданскому руководству.

Когда страна ведет переговоры с позиции слабости, перед ней нередко встает трагический выбор: продолжать борьбу в надежде на более выгодное соглашение или же смириться с серьезными потерями и риском внутренних потрясений. Лидеры часто делают ставку на “чудесное возрождение” — и продолжают борьбу еще долго после того, как забрезжит тень поражения, чтобы отвести от себя обвинения соотечественников.

Возможно, выбор Украины сводится к тому, что “сейчас все плохо, а дальше будет еще хуже”. Донбасс невозможно сдать без боя, однако боевые действия грозят теми же уступками, на которые к тому же придется в гораздо более тяжелых условиях, когда как надежды на поддержку Запада становятся все более призрачными, а перспективы по-настоящему справедливого мира как никогда более туманны.Порой суровая военная логика диктует, что единственный выход — жесткий компромисс, даже если вы знаете заранее, насколько он неэффективен.

Франц-Штефан Гади — военный аналитик и автор книги “Как США будут воевать с Китаем”