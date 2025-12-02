Российский Су-57 сильнее, чем Америка готова признать (The National Interest, США)

TNI: российские Су-57 вынудят США потратить миллиарды на ответные меры

Штатам не стоит недооценивать российский Су-57, пишет TNI. Этот истребитель гораздо опаснее, чем представлял себе Вашингтон. Даже горстка Су-57 вынудит США потратить миллиарды на ответные меры, отмечает автор статьи.

Брэндон Вайхерт

В отличие от американских, российские системы не созданы для совершенства. Но они достаточно хороши — и в столкновениях с Западом смогут за себя постоять.

Вот уже долгие годы среди представителей национальной безопасности США принято лишь хихикать над Су-57 (по классификации НАТО: Felon или “Уголовник”) — нашумевшим российским истребителем пятого поколения. Вашингтонские эксперты даже окрестили его “потемкинским самолетом” — пеняя Москве за неуместную рекламу и скромное производство, пытаясь представить его как символ упадка всей российской аэрокосмической отрасли после окончания холодной войны. Но сегодня, наоборот, Россия смеется над американцами и их партнерами по НАТО.

На самом деле, Су-57 имеет огромное значение.

Нет, Кремль даже не пытается создать клон F-22 Raptor. Он создал нечто уникальное для России — и крайне опасное для Запада.

“Уголовник” против “Хищника”, сравниваем:

Самолет Су-57 (“Уголовник”) F-22 (“Хищник”) Год выпуска 2020 2005 Построено ~32 экземпляра, включая прототипы 195 (включая 8 прототипов) Длина 20,1 м 18,9 м Размах крыла 14 м 13,6 м Максимально допустимая взлетная масса 35 000 кг 37 900 кг Двигатель Два турбовентиляторных АЛ-41Ф1 НПО “Сатурн” Два турбовентиляторных F119-PW-100 Pratt & Whitney Максимальная скорость 2 135 км/ч (1 327 миль/ч) / 2 Маха 2 414 км/ч (1 500 миль/ч) / 2,25 Маха Дальность полета (перегоночная) 3 500 км ~2 960 км Рабочий потолок 20 000 м 20 000 м Боекомплект: одна 30-мм автоматическая пушка Грязева-Шипунова ГШ-30-1; 12 точек крепления (6 внутренних и 6 внешних) 20-мм поворотная пушка M61A2; до шести ракет AIM-120 AMRAAM и две AIM-9 Sidewinder во внутренних отсеках; плюс внешние точки крепления Экипаж 1 1

Как американские аналитики недооценили Су-57

Вашингтонские аналитики постоянно рассматривают Су-57 через призму F-22 или F-35. Но Россия так не воюет. Ее оборонная стратегия, как явствует из примера Украины, по сути, сводится к истощению противника: она использует старые, простые и надежные технологии, которые можно внедрить в достаточном количестве, чтобы подавить передовые платформы Запада.

В целом российская модель достаточно эффективна. Су-57 обладает достаточной скрытностью и авионикой и превосходными ракетными характеристиками, высокой маневренностью и мощными возможностями радиоэлектронной борьбы. Кроме того, он превосходно адаптируется к боевым условиям.

Американские конструкторы всегда ставят перед собой далеко идущие цели, тогда как российские более практичны. Американские военные самолеты вроде того же F-35 опираются на новейшее оборудование, чтобы красиво выигрывать сражения. Су-57 — же на грубую силу и хитрость. По сравнению со звездолетом “Энтерпрайз” это клингонская “Хищная птица”.

Российские конструкторы понимают, что не смогут угнаться за американскими разработками в области сенсорного синтеза или малозаметности. Поэтому они просто создали асимметричную систему для удара по наиболее уязвимым артериям Америки. Они поступили так, как поступает всякий достойный противник: сопоставили свои сильные стороны с нашими слабостями и сделали выводы.

Разумеется, у Су-57 есть определенные недостатки по сравнению с американскими истребителями. Его скрытность ниже, чем у американских “птичек”. Его производство также крайне ограничено (по крайней мере, на данный момент). Однако невнимание и неуважение к Су-57 — типично вашингтонское высокомерие. В начале 2000-х годов тот же Пентагон запальчиво заявил, что Китай не сможет создавать свои собственные конкурентоспособные самолеты-невидимки еще несколько поколений. И что вы думаете? Скоро Китай наладил выпуск истребителей-невидимок Chengdu J-20 в промышленных масштабах.

Су-57 исходи из одной непреходящей стратегической максимы: России не придется побеждать американские истребители в честном бою — потому что честного боя не будет в принципе!

Что может Су-57?

Москве нужен был истребитель высокого класса для завоевания превосходства в воздухе, чтобы запускать гиперзвуковые ракеты большой дальности и ракеты, которые развивают скорость до 6 Махов, из глубины российского воздушного пространства. Самолет должен быть лишь достаточно незаметным, чтобы затруднить США нацеливание — поскольку мощные зенитно-ракетные комплексы создадут вокруг него смертоносный зонт. Внезапно математика выглядит совсем иначе.

По сути, Су-57 — это ракетный грузовик с крыльями. Реальная опасность Су-57 таится не в самом самолете, а в том, что он несет во внутренних отсеках. И та же Р-73 — сущее чудовище с радиусом поражения до 400 километров и скоростью 6 Махов — разрабатывалась для уничтожения самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, заправщиков и ключевых вспомогательных платформ в небе. В войне в Восточной Европе американским истребителям придется продвигаться дальше вперед, рассчитывая на более скромную поддержку с воздуха.

Это будет означать, что американские самолеты будут находиться на позиции меньше времени, у них будет меньше возможностей для взаимодействия, они будут более уязвимы, их радиолокационный охват ухудшится, а слаженность командования и контроля снизится. Су-57 нет нужды сбивать 100 истребителей F-35. Достаточно лишь уничтожить несколько ключевых вспомогательных платформ, и вся архитектура воздушной войны США и НАТО посыплется (возможно, в этом и кроется истинная причина, почему Москва удерживает свой парк Су-57 подальше от украинских фронтов).

На самом деле, та же логика лежит в основе масштабных инвестиций России в “Цирконы”, “Кинжалы” и С-400. Это оружие не предназначено для симметричной борьбы с США. Оно призвано перерубить сухожилия оборонного аппарата США.

Как бы то ни было, Украина служит огромным полигоном для обеих сторон. На нем Россия испытывает радар Су-57 в разных режимах. Москва калибрует средства радиоэлектронной борьбы против систем НАТО. Наконец, эти истребители запускают оружие вне зоны поражения ПВО в реальных фронтовых условиях.

Кроме того, Россия снабжают Су-57 разведданными в реальном времени с беспилотников. И со временем русские научатся использовать Су-57, не подвергая их риску воздействия украинских ЗРК.

У Китая нет возможности “обкатывать” свою технику в реальных условиях. У Америки такой возможности не было со времен Ирака. У России есть, и она совершенствует свои самолеты каждый день.

Су-57 вгоняет Америку в большие траты на противодействие

Таким образом, даже горстка Су-57 вынудит США потратить миллиарды на ответные меры. Дело в том, что этот истребитель требует, чтобы Америка и НАТО внесли коррективы в свои системы ДРЛО, маршруты заправщиков, а также работу разведки, наблюдения и рекогносцировки и радаров раннего предупреждения, схемы противовоздушной обороны НАТО, тактику передового базирования F-35 и позиции противовоздушной обороны ударных групп ВМС.

Су-57 означает колоссальные издержки для вооруженных сил США и союзников в сдерживании России.

Более того, Су-57 важен, потому что он — одно из звеньев обширной, проверенной в боях военной экосистемы. Например, русские используют эшелонированную систему противовоздушной обороны С-400/С-500, мощные длинноволновые радары, гиперзвуковое ударное оружие и другие системы, которые увеличивают радиус действия Су-57 и превращают “Уголовника” из грубого тарана в острейший скальпель для столкновений с силами США и НАТО.

Воздушные войны между великими державами, такими как Россия и Америка, ведутся не в стерильных условиях. Это вообще грязное дело — многоуровневые помехи, град ракет, удары в тыл, перебои со связью, охотой на средства ДРЛО и заправщики и подрыв инфраструктуры. И в этом мире Су-57 гораздо опаснее, чем считают многие в Вашингтоне.