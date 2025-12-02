Легендарный танк Т-55 на СВО стал снайпером и получил максимальную защиту

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Российские танки Т-55, участвующие в специальной военной операции, вооруженные нарезными 100-мм пушками Д-10Т2С, очень точно уничтожают вражеские цели с закрытых позиций.

При этом, если сравнивать максимальная дальность стрельбы такого орудия, то она вполне может конкурировать даже с некоторыми типами самоходных гаубиц. Максимальная дальность стрельбы - 15000 метров.

Точность - великолепная, об этом было известно давно, только раньше не было БПЛА, чтобы осуществлять целеуказания для эффективного применения такого оружия.

Видео ТГ-канал "Милитарист"

Еще одним большим преимуществом "пятьдесят пятого" по сравнению с традиционными самоходками является наличие довольно толстой брони, если в известной 2С1 "Гвоздика" лоб корпуса составляет лишь 15 мм, а башни 20 мм, то у танка - 100 мм при наклоне брони 60 градусов, а толщина лба башни - все 200 мм.

Кроме того, на танки стали устанавливать динамическую защиту "Контакт-1", которая значительно повышает стойкость к различным кумулятивным боеприпасам. В телеграм-канале "Милитарист размещено видео с Т-55, получившим круговую защиту башни, причем блоки динамической защиты подогнаны очень плотно, без щелей. Также на этом танке имеется раскладной мангал, который, судя по всему, пострадал при налете дронов-камикадзе. Несмотря на то, что устройство повредили, свою задачу оно выполнило: танк самостоятельно смог вернуться в свое расположение.

Роман Катков