Войти
Вестник Мордовии

Легендарный танк Т-55 на СВО стал снайпером и получил максимальную защиту

214
0
+1

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Российские танки Т-55, участвующие в специальной военной операции, вооруженные нарезными 100-мм пушками Д-10Т2С, очень точно уничтожают вражеские цели с закрытых позиций.

При этом, если сравнивать максимальная дальность стрельбы такого орудия, то она вполне может конкурировать даже с некоторыми типами самоходных гаубиц. Максимальная дальность стрельбы - 15000 метров.

Точность - великолепная, об этом было известно давно, только раньше не было БПЛА, чтобы осуществлять целеуказания для эффективного применения такого оружия.


Видео ТГ-канал "Милитарист"


Еще одним большим преимуществом "пятьдесят пятого" по сравнению с традиционными самоходками является наличие довольно толстой брони, если в известной 2С1 "Гвоздика" лоб корпуса составляет лишь 15 мм, а башни 20 мм, то у танка - 100 мм при наклоне брони 60 градусов, а толщина лба башни - все 200 мм.

Кроме того, на танки стали устанавливать динамическую защиту "Контакт-1", которая значительно повышает стойкость к различным кумулятивным боеприпасам. В телеграм-канале "Милитарист размещено видео с Т-55, получившим круговую защиту башни, причем блоки динамической защиты подогнаны очень плотно, без щелей. Также на этом танке имеется раскладной мангал, который, судя по всему, пострадал при налете дронов-камикадзе. Несмотря на то, что устройство повредили, свою задачу оно выполнило: танк самостоятельно смог вернуться в свое расположение.

Роман Катков

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гвоздика
Т-55
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.12 06:30
Комментарий к "На земле, в море, в воздухе… Чего бы стоила европейская армия против России?"
  • 02.12 05:40
  • 11752
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.12 02:58
  • 1
Лавров: Запад ведет нечистоплотную борьбу против РФ в сфере экспорта вооружений
  • 02.12 02:55
  • 1
Лавров: Россия не уступает Западу в экспорте оборонной продукции
  • 02.12 02:52
  • 6
В США перспективы российского Су-75 сравнили с «полетом фантазии»
  • 02.12 02:49
  • 2
Потолок воздуха
  • 02.12 02:44
  • 3
Перевооружение стран ОДКБ станет вкладом в безопасность России
  • 02.12 00:28
  • 43
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 01.12 23:40
  • 0
Комментарий к "Если боевые действия на Украине прекратятся, разгорится междоусобица уже в Европе (The Economist, Великобритания)"
  • 01.12 21:33
  • 0
Комментарий к "Почему стоит поддержать мирный план Трампа по Украине (Time, США)"
  • 01.12 20:54
  • 3
Малые крылья большой страны: в России хотят создать до пяти новых моделей легких самолетов
  • 01.12 12:16
  • 1
Новая лазерная база НАТО в Арктике будет противодействовать России и Китаю (Newsweek, США)
  • 01.12 11:56
  • 1
Госкомвоенпром Республики Беларусь: новые ЗРК "Тор-М2" на шасси ОАО "МЗКТ" прибыли в войска
  • 01.12 11:14
  • 6
B-21 Raider и пределы технологической революции в военном деле
  • 01.12 08:49
  • 2
Комментарий к "B-21 Raider и пределы технологической революции в военном деле"