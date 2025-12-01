Малые крылья большой страны: в России хотят создать до пяти новых моделей легких самолетов

Они должны перевозить 5–9 человек и работать на маршрутах протяженностью до 600 км.

В России обсуждают запуск программы по созданию собственных легких самолетов для коротких региональных маршрутов. Планируется разработать от трех до пяти моделей легких самолетов для внутренних маршрутов. Перспективные воздушные суда должны перевозить 5–9 человек и работать на маршрутах протяженностью до 600 км.

Инициативу может возглавить Объединенная авиастроительная корпорация, которой поручено оценить оптимальную линейку моделей и сформировать требования к будущему парку. К проекту хотят подключить небольшие конструкторские бюро, уже имеющие опыт создания машин, схожих с популярными американскими Cessna.

Параллельно планируется программа стандартизации на период 2026–2032 годов. Она должна охватить подготовку летного и технического персонала, строительство грунтовых взлетных площадок и организацию региональных воздушных линий. В Госдуме создают рабочую группу для формирования федерального закона о малой авиации, а предложения по структуре рынка должны быть представлены в начале 2026 года. Также рассматривается идея альтернативных сертификационных центров, что ускорит вывод новых моделей на рынок.

По словам представителей отрасли, ОАК готова обеспечить техническую и производственную поддержку разработчикам, чтобы наладить массовый выпуск легких грузопассажирских самолетов. Сейчас в России нет собственных коммерческих самолётов малой вместимости, и нишу заняли иностранные аналоги.