Деловая газета "Взгляд"

Bloomberg: Индия планирует обсудить покупку Су-57 и С-500 во время визита Путина

Российский истребитель Су-57
Российский истребитель Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости / Нина Падалко

На фоне ожиданий визита Владимира Путина в Индию индийские военные инициировали обсуждение закупки современных российских истребителей Су-57 и новейших систем С-500, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Власти Индии планируют начать переговоры о закупке российских истребителей Су-57 и новейших систем противоракетной обороны С-500 во время предстоящего визита президента России Владимира Путина, передает РБК.

Индийские военные обратились к правительству с просьбой увеличить закупки современных истребителей российского производства. Сейчас в ВВС страны эксплуатируется более 200 таких самолетов, и Москва остается крупнейшим поставщиком вооружения для Индии.

Как отмечают источники, экипажи ВВС Индии легко смогут освоить российские самолеты нового поколения, а компания Hindustan Aeronautics Limited готова обслуживать парк подобных машин. Тем не менее, собеседники агентства считают, что окончательные договоренности по новым поставкам вряд ли будут достигнуты уже в ходе ближайшего визита Путина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин посетит Индию с государственным визитом 4 и 5 декабря по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Ольга Иванова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
ПАК ФА
С-500
Компании
HAL
Персоны
Путин Владимир
