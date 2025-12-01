Войти
Деловая газета "Взгляд"

Концерн KNDS получил 350 заказов на новые танки Leopard-2

190
0
0
ОБТ Leopard 2A8 от KNDS
ОБТ Leopard 2A8 от KNDS.
Источник изображения: topwar.ru

Германо-французский оборонный концерн KNDS, занимающийся производством бронетехники, получил 350 заказов от пяти стран на новое модернизированное поколение танка Leopard-2, пишет немецкое информагентство DPA со ссылкой на представителей компании.

Германо-французский оборонный концерн KNDS получил 350 заказов от пяти стран на новое поколение танка Leopard-2, передает РИА "Новости" со ссылкой на немецкое агентство DPA. Помимо Германии, интерес к модернизированной версии проявили Нидерланды, Норвегия, Литва и Чехия.

Бундесвер заказал 123 танка Leopard-2A8, однако министр обороны Борис Писториус уже заявил о планах приобрести дополнительно еще 75 единиц. В KNDS отметили, что ведут переговоры и с другими потенциальными покупателями модернизированных танков.

Танк Leopard-2A8 оснащен системой активной защиты израильской компании Rafael, способной уничтожать подлетающие боеприпасы и дроны до момента удара. Это оборудование должно повысить выживаемость и эффективность машины в современных боевых условиях.

Стоимость контрактов и сроки поставок концерн не раскрывает, однако правительство Германии оценивает траты только на 123 единицы Leopard-2A8 более чем в 3,4 млрд евро. В настоящий момент в вооруженных силах 23 стран эксплуатируются около 3,3 тыс. танков Leopard-2 разных модификаций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия приняла решение продать Бразилии танки, которые ранее предназначались для передачи на Украину. Нидерландские компании получили прибыль благодаря участию в закупках танков Leopard. Европейские оборонные компании увеличили расходы на лоббирование собственных интересов.

Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Германия
Литва
Нидерланды
Норвегия
Украина
Чехия
Продукция
Leopard-2
Компании
Rafael
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.12 05:37
  • 4
B-21 Raider и пределы технологической революции в военном деле
  • 01.12 02:08
  • 11733
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.11 21:24
  • 1
Система С-300П и ее модификации
  • 30.11 20:44
  • 0
Комментарий к "B-21 Raider и пределы технологической революции в военном деле"
  • 30.11 17:20
  • 42
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 30.11 05:37
  • 3
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 29.11 21:04
  • 1
Скотт Риттер: без контроля над вооружениями человечество движется к гибели
  • 29.11 20:52
  • 0
Комментарий к "Пуститься по миру: как Киев намерен содержать армию в 800 тыс. человек"
  • 29.11 19:36
  • 0
Комментарий к "Почему оторванная от реальности Европа не станет поддерживать Украину в конфликте (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 29.11 15:47
  • 80
МС-21 готовится к первому полету
  • 29.11 11:46
  • 9
Российскому среднемагистральному лайнеру МС-21 «сократили» дальность полета
  • 29.11 11:13
  • 8
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 29.11 10:53
  • 3
Пуститься по миру: как Киев намерен содержать армию в 800 тыс. человек
  • 29.11 07:28
  • 0
Комментарий к "Война России с НАТО будет намного стремительнее, чем конфликт на Украине (Newsweek, США)"
  • 29.11 06:17
  • 0
Комментарий к "Беззащитная Великобритания – легкая мишень: когда Украина падет, мы будем следующими (The Independent, Великобритания)"