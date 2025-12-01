Концерн KNDS получил 350 заказов на новые танки Leopard-2

Германо-французский оборонный концерн KNDS, занимающийся производством бронетехники, получил 350 заказов от пяти стран на новое модернизированное поколение танка Leopard-2, пишет немецкое информагентство DPA со ссылкой на представителей компании.

Германо-французский оборонный концерн KNDS получил 350 заказов от пяти стран на новое поколение танка Leopard-2, передает РИА "Новости" со ссылкой на немецкое агентство DPA. Помимо Германии, интерес к модернизированной версии проявили Нидерланды, Норвегия, Литва и Чехия.

Бундесвер заказал 123 танка Leopard-2A8, однако министр обороны Борис Писториус уже заявил о планах приобрести дополнительно еще 75 единиц. В KNDS отметили, что ведут переговоры и с другими потенциальными покупателями модернизированных танков.

Танк Leopard-2A8 оснащен системой активной защиты израильской компании Rafael, способной уничтожать подлетающие боеприпасы и дроны до момента удара. Это оборудование должно повысить выживаемость и эффективность машины в современных боевых условиях.

Стоимость контрактов и сроки поставок концерн не раскрывает, однако правительство Германии оценивает траты только на 123 единицы Leopard-2A8 более чем в 3,4 млрд евро. В настоящий момент в вооруженных силах 23 стран эксплуатируются около 3,3 тыс. танков Leopard-2 разных модификаций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия приняла решение продать Бразилии танки, которые ранее предназначались для передачи на Украину. Нидерландские компании получили прибыль благодаря участию в закупках танков Leopard. Европейские оборонные компании увеличили расходы на лоббирование собственных интересов.

Дмитрий Зубарев