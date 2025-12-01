Перевооружение стран ОДКБ станет вкладом в безопасность России.

Владимир Путин предложил странам ОДКБ масштабное обновление военного арсенала за счет российской техники, доказавшей свою надежность в боевых условиях. По его словам, Москва сосредоточит свои усилия на повышении боеспособности коллективных сил организации. Как говорят эксперты, Россия сможет предложить партнерам широчайшую номенклатуру военной продукции, которая дешевле и эффективнее западных аналогов.

В четверг в правительственном комплексе "Ынтымак Ордо" в Бишкеке прошла очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Председательство в альянсе в соответствии с принятым порядком переходит от Киргизии к России.

В ОДКБ входят шесть государств-участников: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, однако представителя Еревана на этом мероприятии не было. Ранее на этой неделе спикер Национального собрания (парламента) республики Ален Симонян объявил о фактическом выходе страны из ОДКБ.

В своем обращении президент Владимир Путин рассказал о планах Москвы на время своего председательства и предложил членам ОДКБ начать масштабное обновление военного арсенала за счет современных образцов техники РФ, прошедшей испытания в реальных боевых условиях.

"Россия будет и далее плотно взаимодействовать с союзниками по всем вопросам укрепления военного потенциала ОДКБ, основные усилия сосредоточим на повышении боеспособности национальных контингентов и совершенствовании управления коллективными силами", – сказал российский лидер.

В рамках запуска масштабной программы переоснащения коллективных сил планируется организовать "целый ряд совместных мероприятий по подготовке воинских частей и подразделений спецслужб". "В их числе очередные этапы регулярных учений: "Взаимодействие", "Эшелон", "Поиск". Полагаем, что отдельного внимания требуют вопросы развития авиационных сил организации и системы противовоздушной обороны", – подчеркнул Путин.

По его словам, многое предстоит сделать для улучшения механизмов задействования миротворческих сил. "Одним из ключевых приоритетов российского председательства видим развитие сотрудничества наших государств для обеспечения технологического лидерства ОДКБ в военной сфере, а особый акцент намерены сделать на углубление кооперации предприятий оборонно-промышленного комплекса", – сказал глава государства.

Россия, подчеркнул Путин, будет всячески содействовать использованию коллективными силами новейших достижений военной медицины и помогать "в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, содействовать совместному предотвращению и реагированию на вспышки опасных заболеваний".

Между Москвой и ОДКБ налажены тесные связи в сфере военно-технического сотрудничества. Среди основных видов вооружений, покупаемых членами ОДБК у России, самолеты Су-30СМ и МиГ-29, многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ ("Терминатор") и Ка-52 ("Аллигатор"), танки Т-72Б3 и Т-90, боевые машины пехоты (БМП-3, БТР-82А) и различные артиллерийские системы, включая самоходные гаубицы "Мста-С" и РСЗО "Торнадо-Г". Среди средств ПВО особым спросом пользуются комплексы "Панцирь-С1" и "Бук-М2".

"Инициатива по масштабному обновлению военного арсенала стран – участниц ОДКБ озвучена с прицелом на возможное завершение СВО, когда у России освободится большое количество военной техники, а оборонная промышленность будет работать на полную мощность. Поэтому естественно, что, с одной стороны, понадобятся новые рынки, а с другой – есть наработки и специалисты, понимающие правила ведения современной войны", – отметил военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

По его словам, Россия может предложить союзникам по ОДКБ весь спектр военной продукции, которую сегодня можно увидеть на линии соприкосновения, начиная с легкого вооружения, в том числе багги и вездеходов. "В первую очередь это дроны, средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, авиация, разнообразные боеприпасы и бронетехника. Это может быть комплексная система противовоздушной обороны и противодроновой защиты", – перечислил собеседник.

"Для стран ОДКБ главную угрозу представляют средства воздушного нападения.

У Рособоронэкспорта широкая номенклатура вооружений, которые прошли обкатку в зоне СВО и показали свою эффективность. Помимо этого есть концерны, прежде всего "Алмаз-Антей", которые могут предложить комплексы противовоздушной обороны, способные справляться с современными средствами воздушного нападения", – добавляет Алексей Леонков, редактор журнала "Арсенал Отечества".

По его мнению, партнеры России по ОДКБ будут особо заинтересованы в приобретении вертолетов, истребителей и "той техники, которая хорошо зарекомендовала себя на поле боя". "Вся эта номенклатура позволит участникам ОДКБ обновить свои вооруженные силы, что в будущем упростит вопросы материально-технического обеспечения и эксплуатации", – добавил собеседник.

Эксперт отмечает, что даже с учетом союзнических обязательств у такого сотрудничества есть потенциальная экономическая и политическая выгода. После завершения СВО и фактического военного поражения НАТО на рынке вооружений грядут глобальные изменения – западные образцы вооружений оказались неэффективными и не гарантируют обеспечение национальной безопасности, поэтому спрос на российское оружие увеличится.

"У России есть определенная доля ответственности, как центрального партнера в рамках ОДКБ, поэтому она может оказывать и безвозмездную помощь,

как мы это делали, но и коммерческие поставки вполне возможны. Это будет взаимовыгодное сотрудничество, которое поддержит российскую военно-оборонную промышленность и союзников Москвы", – пояснил Козюлин.

По мнению эксперта, в рамках ОДКБ возможно развитие совместных программ в сфере противовоздушной и противоракетной обороны. "Евросоюз планирует строить "стену дронов", у России и других членов ОДКБ могут появиться похожие проекты", – прогнозирует Козюлин.

Леонков подчеркивает, что Россия таким образом решает в том числе задачу своей национальной безопасности. "При этом мы готовы делиться не только современными видами вооружений и военной техники, но передать практический опыт, который мы наработали во время СВО. Российские образцы вооружений дешевыми не назовешь. Но если сравнивать по соотношению цены и качества, то они значительно дешевле западных аналогов, а по эффективности превосходят их, потому что доказали это на поле боя", – подчеркнул спикер.

Сотрудничество в области экспорта вооружений будет означать усиление связей между странами на многие десятилетия вперед.

"Приобретение систем ПВО или авиации гарантирует последующие поставки запчастей и последующую модернизацию, обучение специалистов по российским стандартам на конкретных видах вооружений", – пояснил Козюлин.

Кроме того, будет происходить усиление экономических связей, а также укрепляться положение России в Центральной Азии. По словам собеседника, в отличие от США, Россия не выставляет ультиматумов тем странам, которые закупают у нее оружие. "США могут ввести санкции против тех, кто, например, начал сотрудничать с Россией. За покупку комплексов С-400 Турции отказали в поставках истребителей F-35", – напомнил спикер.

По мнению Леонкова, продавая свои вооружения по твердым контрактам, Россия не преследует политических целей и не ставит условий. "Но при этом мы экспортируем безопасность, предоставляя свои лучшие образцы. Речь также будет идти о создании производственных мощностей на территории стран – членов ОДКБ. Они будут отвечать за ремонт и эксплуатацию, а также за пополнение резервов боеприпасов", – считает спикер.

Сегодня объективная реальность говорит о том, что в случае глобальных конфликтов небольшие страны должны быть в стане кого-то из крупных игроков. "Выбор в пользу стран Запада привел Украину к краху... Так же в свое время произошло с Афганистаном, который выбрал США в качестве союзника. Страны, которые в условиях многополярного мира тяготеют к России или Китаю, могут получить более лучшие условия для своего будущего развития. А Запад всегда в обмен на гарантии безопасности брал больше, чем отдавал, на самом деле это был грабеж, а обещанная безопасность оказывалась фикцией", – заключил Леонков.

Андрей Резчиков