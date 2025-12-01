Турецкий истребитель Bayraktar впервые в истории сбил самолет

Истребитель Bayraktar Kızılelma с ходе испытаний в Турции сбил самолет

Реактивный сверхзвуковой малозаметный истребитель Bayraktar Kızılelma, разрабатываемый турецкой оборонной компанией Baykar Makina, впервые в истории сбил самолет в ходе испытаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на производителя.

Уточняется, что испытания проходили на полигоне города Синоп. В воздух запустили самолет-мишень с реактивным двигателем, а радар ASELSAN MURAD AESA, интегрированный в Kızılelma, отследил его и с абсолютной точностью сбил цель ракетой «воздух-воздух».

«Ни одна другая беспилотная платформа не смогла до сих пор успешно осуществить удар по объекту в воздухе», — указывает производитель.

Ранее турецкая компания Baykar Makina подарила Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar ТВ2 ко Дню независимости страны. В ГУР добавили, что это не первый такой подарок.