Лавров: Запад ведет нечистоплотную борьбу против РФ в сфере экспорта вооружений

Глава МИД России также подчеркнул, что санкции против отечественного оборонного сектора вводились задолго до СВО

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Страны Запада ведут нечистоплотную и неконкурентную борьбу против России в сфере экспорта вооружений, используя санкции, которые оправдываются необходимостью наказать Россию за ситуацию на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Военная приемка", текст которого опубликован на сайте дипведомства.

"Вызовы [в экспорте вооружений] те же самые, что и при экспорте любого другого нашего товара, энергоносителей и готовых изделий. Санкции и попытки оправдать их тем, что необходимо наказать Россию за ее "поведение" на Украине. На самом деле - это нечистоплотная и неконкурентная борьба", - сказал Лавров.

Таким образом, отметил он, Запад расписался в абсолютной недоговороспособности, в частности в вопросах глобализации. Страны Запада, проигрывая конкуренцию, искали повод для введения санкций против российского оборонного сектора и нашли предлог в специальной военной операции. Лавров подчеркнул, что санкции против отечественного оборонного сектора вводились задолго до СВО.

"Мы знаем, как этому противодействовать, потому что подавляющее большинство незападных стран не хочет смириться с тем, чтобы плясать под эту дудку всю оставшуюся жизнь. Все хотят торговать по-честному, а те, кто искренне хотят совершать взаимовыгодные сделки, всегда найдут цепочки и финансовые, и банковские, и логистические, что сейчас и происходит", - добавил он.