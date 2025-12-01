Войти
ТАСС

Глава МИД Турции: Россия и Украина "более чем когда-либо" готовы заключить мир

181
0
0
Глава МИД Турции Хакан Фидан
Глава МИД Турции Хакан Фидан.
Источник изображения: © Сергей Фадеичев/ ТАСС

Хакан Фидан отметил, что Москва, по всей видимости, "также готова согласиться на прекращение огня и всеобъемлющее мирное соглашение при определенных условиях"

БЕРЛИН, 30 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан полагает, что Россия и Украина "более чем когда-либо" готовы к достижению мирного соглашения об урегулировании конфликта.

"После четырех лет войны на истощение стороны более чем когда-либо готовы заключить мир. Они увидели масштаб человеческих страданий и разрушений и осознали пределы своих возможностей", - заявил Фидан в интервью газете Welt am Sonntag. При этом он утверждал, что Россия, по всей видимости, "также готова согласиться на прекращение огня и всеобъемлющее мирное соглашение при определенных условиях". "Эта позиция доведена до украинской стороны, и мы участвуем в ее реализации в некоторых аспектах", - подчеркнул глава МИД Турции.

В то же время Фидан считает, что обсуждаемое соглашение важно не только для прекращения конфликта на Украине, "но и для создания прочной стабильности для всей Европы". "В этом контексте следует более подробно рассмотреть некоторые статьи соглашения, призванные гарантировать безопасность Европы. Я рассматриваю его как историческую возможность предотвратить дальнейшие нападения", - заявил глава внешнеполитического ведомства Турции.

28 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что по вопросу украинского урегулирования Россия ведет переговоры только с Соединенными Штатами.

США ранее предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану. По утверждению агентства РБК-Украина, делегации согласовали большую часть предложенной Вашингтоном программы, однако ряд ключевых пунктов был оставлен для обсуждения на встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, дата которой пока не определена. Позднее Трамп сообщил, что число пунктов в плане было сокращено с 28 до 22.

Президент России Владимир Путин во время визита в Киргизию, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что Россия "готова зафиксировать", что не собирается нападать на Европу. По его словам, политики, публично заявляющие обратное, "не в себе" или "жулики", а утверждения являются "полной чушью" и "прямой ложью". Россия готова обсуждать с Западом вопросы европейской безопасности и стратегической стабильности. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Киргизия
Россия
США
Турция
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.12 05:37
  • 4
B-21 Raider и пределы технологической революции в военном деле
  • 01.12 02:08
  • 11733
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.11 21:24
  • 1
Система С-300П и ее модификации
  • 30.11 20:44
  • 0
Комментарий к "B-21 Raider и пределы технологической революции в военном деле"
  • 30.11 17:20
  • 42
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 30.11 05:37
  • 3
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 29.11 21:04
  • 1
Скотт Риттер: без контроля над вооружениями человечество движется к гибели
  • 29.11 20:52
  • 0
Комментарий к "Пуститься по миру: как Киев намерен содержать армию в 800 тыс. человек"
  • 29.11 19:36
  • 0
Комментарий к "Почему оторванная от реальности Европа не станет поддерживать Украину в конфликте (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 29.11 15:47
  • 80
МС-21 готовится к первому полету
  • 29.11 11:46
  • 9
Российскому среднемагистральному лайнеру МС-21 «сократили» дальность полета
  • 29.11 11:13
  • 8
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 29.11 10:53
  • 3
Пуститься по миру: как Киев намерен содержать армию в 800 тыс. человек
  • 29.11 07:28
  • 0
Комментарий к "Война России с НАТО будет намного стремительнее, чем конфликт на Украине (Newsweek, США)"
  • 29.11 06:17
  • 0
Комментарий к "Беззащитная Великобритания – легкая мишень: когда Украина падет, мы будем следующими (The Independent, Великобритания)"