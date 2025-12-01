Киев оценил ракетный потенциал России как «достаточный»

Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на атаки Украины на оборонные предприятия России, российский ВПК способен обеспечивать ВС РФ необходимым для ударов по Украине количеством ракет. С таким заявлением выступил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Игнат оценил ракетный потенциал России как «достаточный» для нанесения массированных ударов по Украине. По его словам, на сегодняшний день Россия без каких-либо проблем способна дважды в неделю наносить ракетные удары по критически важным объектам на Украине. При этом никто не гарантирует, что количество атак не возрастет, потенциал у России для этого есть.

Украина, в свою очередь, не обладает достаточной системой противоракетной обороны, способной отражать удары России. Киеву в срочном порядке необходимы поставки дополнительных зенитных комплексов, способных бороться с ракетами, в том числе баллистическими. В случае, если таких поставок не будет, украинская ПВО «не сможет отражать атаки».

Ранее Зеленский заявил, что намерен закупить у США не менее 10 батарей комплексов Patriot, а желательно еще больше. Вот только Трамп пока не дал разрешения на продажу комплексов Украине. Да и с деньгами у Киева не всё в порядке, западные спонсоры свои не дают, а российские украсть никак не получается.