Залужный призвал не отвергать долгосрочное прекращение украинского конфликта

Валерий Залужный
Валерий Залужный.
Источник изображения: Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как отметил экс-главком ВСУ, для Украины условия продолжения боевых действий становятся хуже

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Экс-главком ВСУ, посол в Великобритании Валерий Залужный призвал не отвергать вариант долгосрочного прекращения конфликта, признав при этом, что со временем условия для продолжения боев будут хуже. С такой позицией он выступил в статье для портала Liga.net.

"Мы, украинцы, конечно, хотим полной победы <...>. Но не можем и отвергать вариант долгосрочного (на годы) прекращения войны, потому что именно это слишком распространенный в истории войн способ их завершения" - говорится в статье.

Залужный признал, что для Украины условия продолжения боевых действий становятся хуже, чего не понимают союзники киевского режима, настаивающие на отказе от мирного урегулирования.

Ранее агентство Reuters сообщило, что госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер 30 ноября проведут с украинской делегацией встречу в штате Флорида. Владимир Зеленский сообщил, что представителями США и Украины в ближайшие дни будут предприняты меры для завершения конфликта. 

  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
