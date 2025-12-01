Потолок воздуха

Главный конструктор ЦКБР Дмитрий Кузякин — о том, почему Запад не может помочь Украине беспилотниками

Ситуация вокруг конфликта на Украине открывает парадоксальный перекос в западной военной помощи. Страны-союзники готовы предоставлять Киеву неограниченные кредиты, поставлять боеприпасы, бронетехнику, авиацию, а также сложнейшие системы вооружения — от крылатых ракет до тактических баллистических комплексов типа ATACMS. Они также проводят масштабную боевую подготовку военнослужащих ВСУ на своей территории. Однако в критически важной сфере — обеспечении современными боевыми дронами — Украине приходится рассчитывать практически полностью на собственные силы.

Есть отдельные направления, где украинские военные используют иностранные беспилотные аппараты. Относительно высокое присутствие зарубежных БПЛА наблюдается в задачах разведки и обеспечения связи. Однако это весьма узкая область применения, а общее участие иностранных средств в ней не достигает даже половины.

В остальных же, наиболее массовых и ударных сценариях применения, таких как боевые FPV-системы, тяжелые ударные беспилотники (типа «Баба-яга») и дроны-дальнолеты, запускаемые вглубь территории, иностранное присутствие исчезающе мало. В этих сегментах работают в основном аппараты, произведенные на самой Украине.

Объясню, «Баба-яга» — это, по сути, большой ударный дрон, предназначенный для доставки средств поражения, таких как артиллерийские боеприпасы или минометные выстрелы. Они крепятся к корпусу беспилотника для сброса на цель.

Изначально эти аппараты действительно создавались как сельскохозяйственные, с производством в Китае. Однако их появление на поле боя не стоит объяснять только переделкой аграрной техники. Большие многороторные системы (гексакоптеры, октокоптеры — с шестью или восемью лучами) присутствовали с самого начала так называемой «революции дронов». Этой концепции уже много лет.

Элементную базу для подобных беспилотников, как и для FPV-дронов, изготавливают многочисленные компании в Китае, странах Евросоюза, Малайзии и Корее.

Сборка такого аппарата на крупном европейском или американском концерне нерентабельна. Именно по этой причине (в отличие от распространенного мнения) в Европе или США отсутствуют заводы, производящие готовые боевые системы типа «Баба-яга».

Причины такого дисбаланса кроются прежде всего в финансовых вопросах. Низкая маржинальность производства этих изделий, использование открытого программного обеспечения и невозможность заработать на патентах делают крайне нерентабельным участие крупных западных оборонных концернов в современной войне дронов.

Беспилотник, изменивший облик поля боя, — это не тот сложный и дорогой авиационный комплекс, к которому привыкли мировые производители. Крупным концернам с многолетней историей проще и привычнее изготовить крылатую ракету стоимостью в миллионы долларов, чем произвести за тот же бюджет тысячу ударных средств новой формации: простых, дешёвых и собранных на доступной элементной базе с ПО, которое легко загрузить из интернета.

Западные государства по-прежнему больше заняты переосмыслением изменившегося ландшафта боевых действий и нарушенного баланса видов вооружения. Это наглядно проявляется в центрах по обучению и боевому слаживанию в Польше и других европейских странах, где готовят украинских военных. В их программах нет и близко той реальности, с которой предстоит столкнуться на фронте. Современными беспилотниками и соответствующими компетенциями Европа не может обеспечить не только Украину, но и саму себя.

Европе, как и остальному миру, еще предстоит глобальная перестройка собственного военно-промышленного комплекса, а также принципов организации закупок, апробаций и принятия техники на вооружение. Тем не менее Запад активно использует Украину как военный полигон для тестирования новых методов ведения войны и сопутствующих технологий — от дронов на инерциально-оптической одометрии до американских средств организации закрытой цифровой связи в беспилотниках самолетного типа, таких как «Шарк».

Пока все ограничивается в основном разработками и попытками «примерить» новые тактические методы на вооруженные силы стран НАТО. Запад медленно, но верно движется в направлении освоения этой отрасли, но все еще испытывает внутренние противоречия. В этом смысле Киев помогает союзникам больше, чем они ему, и как ранее сообщали «Известия», Украина превратилась в глобальный центр не только приобретения, но и экспорта опыта, связанного с боевым применением беспилотных летательных аппаратов, в том числе через тайные операции ГУР. Источники издания в одной из российских ЧВК в Африке подтвердили, что украинские инструкторы действуют на континенте на ротационной основе (несколько десятков человек одновременно), обучая работе с БПЛА всех типов, причем повышенный интерес боевики проявляют к дронам, управляемым по оптоволокну, которые обладают уникальной устойчивостью к системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), поскольку передают данные по оптическому кабелю, а не по радиосигналу.

В украинском истеблишменте тоже все чаще звучит мысль, что компетенции — это валюта, которой ВСУ расплачивается с Западом за материальную и финансовую помощь.

Готов ли сам Запад измениться под новые реалии — большой вопрос. Звучит много заявлений и призывов к переменам, но если судить по реальным действиям, то ничего существенного даже не начиналось. Запад абсолютно не готов к современной войне, если бы она началась сегодня на его собственной территории.

Автор — главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР)

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора