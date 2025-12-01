Business Insider указал на преимущества российских БПЛА «Молния»

Business Insider: российские БПЛА «Молния» создают проблемы для ВСУ на фронте

Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Молния» могут применяться как в качестве ударных дронов, так и как средство для перевозки боеприпасов и других беспилотников, что усложняет задачу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии соприкосновения. Об этом 29 ноября сообщает портал Business Insider.

«[БПЛА «Молния»] дешевые, их много, и поэтому ими можно воспользоваться в любое время, в любой момент, когда захотят», — приводит портал оценку одного из украинских военнослужащих.

Отмечается, что наличие таких дронов расширяет тактику Российской армии.

Ранее, 20 октября, российские военнослужащие рассказали о работе БПЛА «Молния» в зоне специальной военной операции (СВО). Операторы таких дронов работают с защищенных огневых позиций, которые укрыты глубоко под землей. Выходить на поверхность бойцам нужно, только чтобы запустить беспилотник в воздух, что занимает не более пяти минут.