На СВО испытали дрон минирования "Странник" для диверсий на путях отхода ВСУ

Рисунок робота "Странник". У аппарата есть телеметрия, оператор может даже поговорить с людьми, оказавшимися с ним рядом.

Беспилотник способен выполнять задачи дистанционного минирования на расстоянии до 20 км в условиях сложного рельефа местности

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Дрон "Странник", применяемый для дистанционного минирования и подготовки диверсий на каналах коммуникаций противника, испытали в зоне СВО. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Дрон "Странник" на гусеничной платформе уже может выполнять задачи дистанционного минирования на расстоянии до 20 км в условиях сложного рельефа местности. Он реализует мероприятия инженерной поддержки наступательных и оборонительных действий наших подразделений, а также подготовки диверсионных акций на каналах коммуникаций противника, например, в условиях его тактического окружения", - сказал эксперт.

Он отметил, что робототехнические комплексы "Странник" и "Бишоп" - больший дрон этой же серии, предназначенный для эвакуации раненых бойцов - производятся народным ВПК. В частности, их разрабатывают специалисты научно-технического предприятия "Komandante robotics" в Донецке, возглавляемого Алексеем Смирновым (автором программы "Крупнокалиберный переполох").

Колесная платформа "Бишоп" используется на СВО с 2024 года, в том числе применялась в Работино Запорожской области. Задачи эвакуации выполняются обычно в условиях интенсивных действий противника, применения FPV-дронов, обеспечиваются с нашей стороны прикрытием дистанционного огня минометов и оптическим контролем разведывательного дрона. Для снижения заметности в инфракрасном спектре применяется специальное антитепловизионное покрытие, позволяющее снизить тепловую сигнатуру раненого, снижая заметность транспортировки.

Управление осуществляется по спутниковому каналу, практически неуязвимому к воздействию РЭБ противника. Оператор может осуществлять контроль с обычного смартфона или планшета. Дрон оснащен полноприводным мотором с независимой подвеской, что позволяет бережно перевозить раненых. Подвижная платформа дает возможность быстро самостоятельно подняться бойцу на дрон, либо оперативно разместить его сослуживцам.

"Все чаще мы можем наблюдать интеграцию в войска роботизированных и автономных комплексов - модульные платформы, которые могут выполнять широкий спектр задач в условиях высокоинтенсивного боя, где каждая минута промедления - это чья-то жизнь. Особой востребованностью пользуются наземные дроны, прежде всего для решения задач эвакуации, а также логистики на тактическом уровне - доставки боекомплекта и продовольствия нашим бойцам на ЛБС. Создание отдельных войск беспилотных систем должно стать дополнительным стимулом для дальнейшего развития подобных систем", - заключил эксперт.