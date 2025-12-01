Войти
Стали известны детали сделки Украины и Франции по истребителям Rafale

Rafale
Rafale.
Источник изображения: Christophe Ena/Reuters

РИА: документ о Rafale — это декларация о намерениях, а не договор купли-продажи

Подписанный президентами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном документ о 100 истребителях Rafale — это декларация о намерениях, а не договор купли-продажи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«В ходе визита Зеленского было подписано несколько соглашений. Что касается самолетов Rafale, то речь идет о декларации о намерениях, а не о договоре купли-продажи», — говорится в сообщении.

17 ноября агентство «РБК-Украина» сообщило, что Зеленский и его французский коллега Эммануэль Макрон подписали в Париже «историческое соглашение» по вопросу поставок Киеву боевой авиации. Как стало известно телеканалу LCI, в рамках этой сделки Украина планирует купить у Франции 100 истребителей Rafale.

Комментируя это соглашение, первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что для поставки Украине 100 истребителей Rafale Франции потребуется не менее трех лет.

Ранее Лавров указал на «магию» числа 100 в сделке Зеленского и Макрона по Rafale.

Георгий Галоян

  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Франция
Продукция
Rafale
