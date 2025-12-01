Источник изображения: topwar.ru

Глава правительства Польши Дональд Туск обратился с напоминанием к союзникам по НАТО. Польский премьер напомнил, для чего изначально создавался Североатлантический альянс.

Такие рассуждения он опубликовал на своей странице в социальной сети.

Туск заявил, что самого начала альянс был сформирован для противодействия Советскому Союзу, а значит, России:

Хочу напомнить нашим союзникам, что НАТО была создана для защиты Запада от советской агрессии, то есть от России..

Он сказал, что альянс базировался на фундаменте солидарности западных государств, а не на эгоистичных интересах каждой из стран-участниц.

Туск отметил при этом:

Надеюсь, ничего не изменилось.

Свой пост премьер-министр Польши опубликовал незадолго до запланированных американо-украинских переговоров, посвященных мирному урегулированию конфликта на Украине.

При этом он почему-то забыл упомянуть, что в момент создания Североатлантического альянса Польша находилась в лагере его противников, будучи союзником СССР. К тому же Советский Союз и Россия – это не совсем одно и тоже. СССР состоял из 15 республик, и наша страна была лишь одной из них, правда, самой крупной и сильной. Россия и Украина, между которыми сейчас идет вооруженный конфликт, на тот момент были составными частями одного единого государства.

Ранее замминистра обороны Польши Цезарий Томчик заявлял, что польской армии требуется дополнительно почти 44 миллиарда евро на военные нужды. Эти деньги Варшава хочет получить от руководства ЕС.