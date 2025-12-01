Полковник Ходаренок рассказал о трех сценариях освобождения Донбасса

Владимир Путин заявил, что боевые действия на Украине прекратятся, когда ВСУ уйдут из занимаемых ими российских территорий. Президент предупредил, что в случае отказа Вооруженные силы России добьются этого «вооруженным путем». Глава офиса президента Украины Андрей Ермак уже ответил, что Владимир Зеленский не «подпишет соглашение о передаче территорий». Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок рассказал о трех вариантах развития событий в зоне СВО в ближайшее время.

Выступая на брифинге для журналистов по итогам визита в Киргизию, Владимир Путин ответил на вопрос, когда прекратятся боевые действия в Донбассе.

«Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут — мы добьемся этого вооруженным путем», — сказал глава государства, уточнив при этом, что в настоящее время «по всем направлениям сохраняется позитивная динамика».

«Более того, темп движения наших войск по этим всем направлениям увеличивается», — отметил президент.

В свою очередь, глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский не подпишет вариант мирного соглашения с Россией с отказом от территорий. По его словам, это противоречит конституции и воле народа Украины.

В этом плане следует отметить, что у военно-политического руководства в Киеве нет никаких основания делать подобные заявления и только по одной причине. Украина как государство представляет собой вассала, находящегося на содержании Запада. И никакой самостоятельностью в принятии военно-политических решений никто в Киеве в настоящее время обладать не может. Ссылки на волю народа Украины в этом плане не более чем сотрясение воздуха.

Более того, такое положение дел сохранится даже в течение нескольких десятков лет и после завершения СВО. Все действия руководства Украины будут только и заключаться в унизительной беготне между Брюсселем и Вашингтоном и согласовании до мелочей всех принимаемых в Киеве решений. Только так и будет выглядеть независимость по-украински. Именно за нее и билось украинское общество на всех своих майданах.

И сегодня все возможности этой страны продолжать вооруженную борьбу практически в полном объеме зависят от решений, которые принимаются отнюдь не в Киеве. Поэтому реальная цена всем громким заявлениям, исходящим от президента Украины и его ближайшего окружения – двадцать копеек пучок в базарный день.

И ссылки того же Ермака на конституцию Украины по меньшей мере смешны, потому что даже должность этого фигуранта в основном законе государства никак не прописана.

Варианты развития событий в зоне СВО

В который раз напомним, и это неоднократно подчеркивал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, у Украины никаких козырей нет. Так что, скорее всего, события в зоне СВО в ближайшее время будут развиваться по трем вариантам.

Первый вариант. Если в Вашингтоне решат, что Украине и России необходимо дать еще «немного повоевать» (как уже несколько раз говорил Дональд Трамп), то обстановка на линии боевого соприкосновения будет развиваться в традиционном для последних месяцев ключе – российская армия наступает, ВСУ огрызаются, но тем не менее, постоянно отходят, теряя город за городом, рубеж за рубежом, позицию за позицией.

Но нельзя исключать, что в планы российского командования не входит овладение классическим штурмом славянско-краматорской агломерации (и тем самым окончательное освобождение Донбасса), поскольку подобный характер действий приведет к значительным разрушениям инфраструктуры обоих городов.

Да и в короткие сроки решить эту задачу вряд ли удастся. Опять-таки придется биться за каждый дом, каждый квартал, каждую улицу.

И боевые действия могут затянуться на несколько месяцев и привести к тому, что и Славянск, и Краматорск будут просто стерты с лица земли.

При этом надо учитывать, что противник укреплялся в обоих городах в течение многих лет и превратил эту агломерацию в мощный укрепленный район. В соответствии с классикой военного искусства по-другому эту задачу при штурме просто не решить.

Второй вариант. Внезапные и успешные боевые действия Вооруженных сил России на других направлениях (а эта тенденция за последнее время сформировалась более чем явственно) могут привести к тому, что, опасаясь угрозы окружения, ВСУ сами осуществят организованный отход из славянско-краматорской агломерации и отступят на административные границы ДНР.

Скорее всего, к реализации подобного плана и будет стремиться руководство российской армии.

Третий вариант. Он полностью зависит от того давления, которое могут оказать на украинское руководство в Вашингтоне

В перечень возможных мер входит прекращение финансирования Украины со стороны США, остановка поставок вооружения и военной техники, отказ предоставлять разведывательную информацию, дальнейшая публикация материалов, в которых президент Зеленский представлен, мягко говоря, не в самом лучшем виде и т.д.

Только такие действия Белого дома могут привести украинское руководство в чувство и способствовать увеличению его сговорчивости (и вполне возможно, так происходит и на самом деле).

Впрочем, все перечисленное отнюдь не исключает, что в конечном итоге будет принято и какое-либо компромиссное решение. Как известно, основные параметры плана США по Украине после его обсуждения на встрече в Женеве уже переданы Москве.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).

Михаил Ходаренок