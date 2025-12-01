Разработаны сценарии применения дрона "Князь Вандал" на дальности свыше 50 км

Для их внедрения пока нет катушек, отметил гендиректор НПЦ "Ушкуйник" Алексей Чадаев

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российские специалисты разработали комплексные сценарии применения, позволяющие наносить удары по объектам ВСУ при помощи оптоволоконного дрона "Князь Вандал Новгородский" на дальности свыше 50 км. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор НПЦ "Ушкуйник" Алексей Чадаев.

"На данный момент нет катушек, позволяющих применять дрон "Князь Вандал Новгородский" на дальности свыше 50 км. Однако это не означает, что сценариев применения нашего аппарата на такой дальности не существует. Были разработаны различные комплексные варианты сценариев применения. К примеру, воздушный носитель на высокоскоростной радиосвязи вместе с дроном "Князь Вандал" улетает в точку запуска, носитель находится в воздухе и с него запускается дрон, который улетает в место применения. Канал управления является комбинированным: используется и оптоколовонная связь, и радиосвязь. Подобный сценарий действительно дает возможность применения "Князя Вандала" на большей дальности - свыше 50 км", - отметил Чадаев.

Ранее разработчики беспилотника сообщили ТАСС, что российские операторы беспилотных летательных аппаратов с апреля по ноябрь 2025 года поразили при помощи "Князя Вандала" более 330 единиц бронетехники ВСУ.

"Князь Вандал Новгородский" был впервые применен в августе 2024 года - после начала вторжения ВСУ в Курскую область. Дрон не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы и позволяет выполнять различные задачи.