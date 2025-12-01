Войти
Италия создаёт «купол обороны Микеланджело»

195
0
0

Итальянский оборонный концерн Leonardo заявил о намерении создать «купол Микеланджело» – новую интегрированную систему обороны, которая предназначена для противодействия широкому спектру угроз, обеспечивая взаимодействие радаров, ракет-перехватчиков и систем командования и управления.

Как пояснили в компании, цель состоит в создании «комплексной архитектуры», объединяющей разнообразные наземные, морские, воздушные и космические сенсоры, системы управления и средства поражения посредством внедрения алгоритмов ИИ. Идея заключается в том, чтобы позволить любой европейской стране использовать «купол» независимо от имеющейся на её вооружении матчасти:

Система проектируется как открытая, то есть совместимая с оборонительными средствами и платформами других стран и соответствующая стандартам НАТО.

Например, Michelangelo позволит наземному ЗРК средней дальности SAMP/T NG взаимодействовать с батареями Patriot, Arrow 3, NASAMS или IRIS-T SLM. Новая система, как заявляют в компании, будет готова в 2027 году:

Michelangelo сможет предвидеть враждебные шаги, оптимизировать оперативные действия и автоматически координировать наиболее эффективные меры противодействия.

Источник изображения: topwar.ru

Как утверждается, система будет способна обнаруживать, отслеживать и нейтрализовывать различные угрозы, даже в случае крупномасштабных атак, а именно поражать крылатые, баллистические и гиперзвуковые ракеты, малые БПЛА или рои беспилотников, корабельный состав неприятеля и наземные силы противника.

Пока неизвестно, сможет ли Leonardo со своим новым проектом привлечь другие европейские страны. Что касается Франции, концепция «купола» была встречена скептически. Генерал Жером Белланжер, начальник штаба ВВС, пояснил, что сами рассуждения о Michelangelo вызваны страхом, который обуславливает желание «перехватить всё, что может на вас налететь со стороны неприятеля»:

Когда у вас есть ядерное сдерживание, страх, по определению, исходит от противника. Более того, когда мы, для сравнения, говорим об израильском «куполе», то нужно учитывать, что площадь Израиля значительно меньше площади Франции. Я даже не знаю, сколько потребуется средств, чтобы обеспечить такую защиту нашей территории.
