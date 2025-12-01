Войти
ИноСМИ

Почему стоит поддержать мирный план Трампа по Украине (Time, США)

178
0
0
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo / Evan Vucci

Time: европейцам следует принять план Трампа без изменений

Администрации Трампа стоит призвать Украину и Европу принять исходный план с минимальными поправками, пишет Time. Проект мирного договора не так однозначен: в нем есть пункты, позволяющие преподнести его подписание как "условную победу" Украины.

Анатоль Ливен

Публикация мирного плана из 28 пунктов по урегулированию конфликта на Украине на прошлой неделе вызвала шквал комментариев и споров. Отчасти дело в вопросах авторства: как сообщило агентство Reuters в среду, в основу документа легло российское предложение, направленное администрации Трампа месяц назад. После дипломатической суеты в Европе на этой неделе появился вариант из 19 пунктов, куда более благоприятный для Украины. К сожалению, у этой версии документа, основанной на европейском контрпредложении, нет ни малейших шансов получить одобрение в Москве.

Ставки огромны. Если переговоры сорвутся, конфликт, который унес сотни тысяч украинских и российских жизней, будет тянуться дальше. И есть реальный риск, что положение украинской армии ухудшится, вплоть до полного краха: по сообщениям, на прошлой неделе министр армии США Дэниел Дрисколл предупредил Киев о негативных тенденциях и о том, что Россия накапливает достаточно дальнобойных ракет для потенциально "нокаутирующего" удара. Слова американского чиновника прозвучали на фоне давних опасений из-за нехватки личного состава у Украины и, по-видимому, бесконечной способности России вести кампанию.

Важно подчеркнуть: хотя первоначальный проект плана предполагал болезненные уступки, это не "капитуляция" Украины перед российской армией. В сравнении с тем, на что Москва рассчитывала в самом начале СВО — добиться полного покорения Украины, а также с последними четырьмя веками ее истории, такой итог можно было бы назвать "условной победой" Киева. Почти 80% территории Украины останутся независимыми, хорошо вооруженными и с признанной перспективой вступления в Европейский союз.

Администрации Трампа стоит призвать Украину и Европу принять исходный план с минимальными поправками.

По ключевому вопросу членства Украины в НАТО исходный вариант проекта гласит: "Украина соглашается закрепить в своей конституции отказ от вступления в НАТО, а НАТО вносит в свои статуты положение, что Украина в будущем принята не будет". В европейском контрпредложении это заменено формулировкой: "Вступление Украины в НАТО зависит от консенсуса членов Альянса, которого нет". Это действительно избавит Киев и европейские столицы от политически тяжелого и неловкого разворота со старых позиций. Но вряд ли устроит российское руководство, считающее, что Запад уже нарушал ранее данные "неформальные обещания" не расширять НАТО на восток.

Не менее важен вопрос о присутствии сил НАТО на Украине. В исходном плане сказано просто: "НАТО соглашается не размещать войска на Украине". Европейское контрпредложение сформулировано так: "НАТО соглашается не размещать на постоянной основе войска под своим командованием на Украине в мирное время". Это оставляет лазейку для "сил поддержки" из европейских стран — формально вне командования НАТО. Однако Москва это многократно отвергала. И хотя Британия и Франция заявляли о готовности направить подразделения в составе многонационального контингента, большинство других стран — нет, следовательно, сил недостаточно. Такой контингент оказался бы крайне уязвим и вряд ли реально укрепил бы Украину. Стоит ли ради пустой затеи упускать шанс на мир?

Исходный план предусматривает вложение 100 миллиардов долларов из замороженных российских активов в возглавляемое США восстановление, причем Америка получает "50% прибыли", а Европа добавляет еще 100 миллиардов сверху. Европейское контрпредложение гласит: "Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских суверенных активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Россия не компенсирует ущерб". И хотя "очень напоминающая подход Трампа" 50-процентная доля США кажется возмутительной, важно другое — чтобы у Киева были средства на восстановление. Если Москва сама предлагает свои деньги, это следует принять, если альтернатива — провал переговоров.

Остальные пункты, в сущности, второстепенны. В исходном плане, например, численность украинской армии ограничивается 600 тысячами. Это больше, чем у британской, французской и немецкой армий вместе, и больше, чем Украина сможет содержать в мирное время. Но такая армия могла бы удержать Москву от возобновления чрезвычайно затратных действий ценой потери всех выгод, которые сулит нормализация отношений с США. В конечном счете главным сдерживающим фактором остается то, что вторжение привело к огромным потерям ради результатов, куда более скромных, чем изначальные цели Москвы.

Есть, однако, пункт, который Украина в нынешнем виде принять не может: вывод своих вооруженных сил с примерно 10% территории Донбасса, которые она еще контролирует. Признаться, это была бы моральная, а не практическая утрата. Речь идет лишь о примерно 1% территории страны, и большая часть населения оттуда уже уехала. По исходному плану восточный регион демилитаризуется, а Украина сможет обустроить новые оборонительные рубежи. В этом случае военные последствия не были бы драматичными.

И главное: тем, кто призывает отвергнуть этот несовершенный, но в целом работоспособный каркас, стоит спросить себя: есть ли реальный шанс, что положение Украины улучшится, если боевые действия продолжатся. Данные с фронтов говорят об обратном. Это может быть последним шансом на прочный мир — шансом избежать еще многих лет борьбы, которая не оставит Украину в сколько-нибудь лучшем положении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Франция
Проекты
NATO
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.12 05:37
  • 4
B-21 Raider и пределы технологической революции в военном деле
  • 01.12 02:08
  • 11733
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.11 21:24
  • 1
Система С-300П и ее модификации
  • 30.11 20:44
  • 0
Комментарий к "B-21 Raider и пределы технологической революции в военном деле"
  • 30.11 17:20
  • 42
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 30.11 05:37
  • 3
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 29.11 21:04
  • 1
Скотт Риттер: без контроля над вооружениями человечество движется к гибели
  • 29.11 20:52
  • 0
Комментарий к "Пуститься по миру: как Киев намерен содержать армию в 800 тыс. человек"
  • 29.11 19:36
  • 0
Комментарий к "Почему оторванная от реальности Европа не станет поддерживать Украину в конфликте (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 29.11 15:47
  • 80
МС-21 готовится к первому полету
  • 29.11 11:46
  • 9
Российскому среднемагистральному лайнеру МС-21 «сократили» дальность полета
  • 29.11 11:13
  • 8
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 29.11 10:53
  • 3
Пуститься по миру: как Киев намерен содержать армию в 800 тыс. человек
  • 29.11 07:28
  • 0
Комментарий к "Война России с НАТО будет намного стремительнее, чем конфликт на Украине (Newsweek, США)"
  • 29.11 06:17
  • 0
Комментарий к "Беззащитная Великобритания – легкая мишень: когда Украина падет, мы будем следующими (The Independent, Великобритания)"