Палубные последствия: как может выглядеть вооруженный конфликт между США и Венесуэлой

Соединенные Штаты сосредоточили у берегов латиноамериканской страны авианосную армаду

Президент США Дональд Трамп пообещал «очень скоро» сухопутную операцию по пресечению деятельности венесуэльских наркоторговцев. Это заметно повышает вероятность начала боевых действий в этом районе Южной Америки. США сосредоточили в Карибском море около берегов Венесуэлы достаточно мощную группировку кораблей и военной техники. О том, что входит в ее состав и как эти вооружения могут быть использованы в случае нападения США на Венесуэлу, — в материале «Известий».

Американская армада

В составе американской группировки прямо сейчас собраны внушительные силы. В готовности несколько американских баз в Карибском бассейне: основная — Пуэрто-Рико, вспомогательные — Гуантанамо на Кубе и базы в Сальвадоре и Гондурасе. Основной костяк группировки — авианосная ударная группа (АУГ) во главе с атомным авианосцем Gerald R. Ford. В состав АУГ кроме авианосца входят три эсминца класса Arleigh Burke.

На борту авианосца девять эскадрилий самолетов и вертолетов, а также беспилотные летательные аппараты для разведки и постановки помех. В составе авиакрыла четыре ударных эскадрильи с многоцелевыми палубными истребителями F/A-18E Super Hornet, одна эскадрилья транспортных самолетов, одна — самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-2D Hawkeye, одна — самолетов постановки помех и подавления ПВО EA-18G. Также есть две эскадрильи транспортно-десантных и спасательных вертолетов.

Кроме того, на авиабазе в Пуэрто-Рико заранее размещены 10 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35B Lightning-II, хотя только у палубной авиации на авианосце больше бортов, чем количество истребителей у ВВС Венесуэлы. А с материковой части Соединенных Штатов в предполагаемой операции могут принять участие еще и самолеты стратегической авиации — сверхзвуковые бомбардировщики B-1B и тяжелые бомбардировщики B-52Н.

Для возможной десантной операции тут же находятся и универсальные десантные корабли Iwo Jima, San Antonio и Fort Lauderdale. У них своя авиация — самолеты укороченного и вертикального взлета и посадки AV-8B, конвертопланы MV-22B Osprey и вертолеты — ударные и транспортные. Плюс набор высадочных средств и, конечно, морская пехота.

Всё это поддерживается разведывательными дронами из Сальвадора и Гондураса, а также транспортной авиацией США, которая готова к переброске боекомплекта и резервов. Не забываем и про силы специальных операций со спецсамолетом — летающей батареей AC-130J, который специализируется на борьбе с партизанами.

Всё? Нет. Есть еще минимум две неустановленных атомных подводных лодки и четыре эсминца класса Arleigh Burke, которые не входят в свиту авианосца. В общей сложности в одном залпе у них порядка 240 с лишним крылатых ракет класса «Томагавк». Это помимо того, что принесет стратегическая авиация или запустят ударные самолеты. В итоге — очень внушительная армада.

Венесуэльские силы

Вооруженные силы у Венесуэлы, конечно, есть. В составе ВВС 23 современных истребителя Су-30МКВ и 12 легких истребителей F-16A. Есть противовоздушная оборона — ЗРК С-300В, 12 пусковых установок «Бук-М2», 18 пусковых установок ЗРК С-125 «Печора-2М» , 12 ЗРК «Тор-М1» и большое количество переносных ЗРК. Общая численность вооруженных сил — более 120 тыс. человек. Несколько бригад с танками Т-72Б1В, БМП-3, БТР-80 и не только. Есть военно-морские силы с двумя устаревшими подводными лодками, патрульными кораблями и фрегатами 1980-х годов постройки.

Руководство Венесуэлы заявляет о 82-процентной поддержке населением намерения бороться с любой агрессией извне. Формируются народные бригады и проводятся учения по уничтожению десанта «гринго» на морском побережье.

В принципе по южноамериканским меркам Венесуэла располагает достаточно сильной армией и демонстрирует готовность ополчения. Совершенно точно страна может отразить агрессию любого своего соседа, но способна ли она противостоять современному воздушно-космическому нападению крупнейшей индустриальной державы?

Военный сценарий

В случа, если США решатся провести операцию против Венесуэлы, высадка десанта и боевые действия силами морской пехоты могут и не произойти. Сначала будет подавление систем ПВО, а также эфира в целом в районе возможных боевых действий средствами постановки помех. Следом пойдет массированный дистанционный удар крылатыми и противорадиолокационными ракетами, управляемыми бомбами и дронами.

Одновременно могут начать работу силы спецопераций. Они займутся точечными операциям по обезглавливанию систем управления вооруженными силами и, возможно, по устранению военно-политического руководства страны.

Пока ПВО и аэродромы не будут уничтожены, кроме F-35 никакие другие самолеты, видимо, не будут даже входить в воздушное пространство страны. А после уничтожения системы ПВО начнется охота за наземной военной техникой.

Если в ходе первого этапа силы спецопераций смогут взять под контроль узловые точки — «почту и телеграф», то дальше всё будет зависеть от того, осталось ли прежнее руководство страны у руля или нет. После опыта Ирака и Афганистана США с большой неохотой пойдут на полноценную наземную операцию с оккупацией городов и территорий. Да и сил для этого у подготовленной группировки сегодня просто нет. Так что, возможно, всё ограничится лишь одним этапом без «большой войны».

Если же потребуется высадка оккупационных войск, то в условиях сохранения власти в Венесуэле нынешними военными и политическими силами ситуация может перерасти в партизанскую войну, которую в Южной Америке можно вести годами. Крайне маловероятно, что такой поворот нужен Трампу.

Дмитрий Корнев