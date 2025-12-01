Новая лазерная база НАТО в Арктике будет противодействовать России и Китаю (Newsweek, США)

Newsweek: НАТО построит лазерную базу в Гренландии для связи со спутниками

Для противодействия России и Китаю НАТО строит в Гренландии лазерную базу, пишет Newsweek. Совместный проект Дании и Литвы предусматривает применение тонких лазерных лучей для быстрого получения информации со спутников. Отмечается, что технологию нельзя применить в качестве оружия.

Диди Кирстен Татлоу (Didi Kirsten Tatlow)

Страны НАТО строят в Гренландии новую базу, которая посредством невероятно тонких лазерных лучей будет очень быстро скачивать огромные объемы данных со спутников. Делается это в рамках усилий западных стран по защите систем связи от подрывных действий противников, таких как Россия и Китай. Об этом изданию Newsweek рассказали представители компании, осуществляющей данный проект.

Запланированная к созданию новая оптическая наземная станция возводится в поселке Кангерлуссуак на западе Гренландии к северу от ее столицы Нуука. Строят ее на территории бывшей американской военной базы. На этом объекте будет использоваться технология, разработанная компанией Astrolight из Литвы при поддержке Европейского космического агентства. Редакция Newsweek обратилась за комментариями в правительство Гренландии и в Министерство иностранных дел Дании.

Россия считает Арктику неотъемлемой частью свой национальной обороны, полагая, что она находится в зоне ее политического влияния. А Китай называет себя "околоарктическим государством" и заявляет, что безопасность в Арктике является составной частью его государственной безопасности. Пекин проявляет большой научный интерес к этому региону, активно ведя там деятельность "двойного назначения", то есть, гражданского и военного.

Этим двум державам противостоят Соединенные Штаты, считающие их своими врагами и владеющие в Арктике территорией Аляски, а также Канада и скандинавские страны Европы, например, Норвегия. Дания тоже является арктическим государством, поскольку ей принадлежит Гренландия. Нуук осуществляет самоуправление над этим огромным, покрытым льдом и снегом островом, однако Дания контролирует его внешнюю и оборонную политику.

Притязания России и Китая и проблемы, создаваемые ими в этом регионе (Россия и Китай не "создают проблемы" в арктическом регионе — прим. ИноСМИ), привели к тому, что президент Дональд Трамп призвал Соединенные Штаты приобрести этот остров ради обеспечения безопасности материковой части США. Трамп резко критикует европейских союзников, в частности, Данию, за то, что они очень слабо защищают регион.

Новая лазерная база является детищем команды из Дании и Литвы, члена НАТО. Компания Astrolight также открыла филиал в Дании, который участвует в реализации данного проекта.

Astrolight отмечает, что ее технология обеспечивает более высокую пропускную способность, которая в десять раз превосходит традиционные технологии загрузки со спутников.

"Причина, по которой мы решили отправиться в Гренландию, заключается в том, что нам нужно резервное копирование, — заявил в интервью соучредитель компании и ее руководитель Лауринас Мачюлис. — Морские кабели могут быть повреждены, а еще они не защищены от воздействия других стран. Китай, Россия — они имеют выход в этот регион. Поэтому нам необходимо запасное решение, более устойчивое к вмешательствам, обладающее большей пропускной способностью и обеспечивающее более защищенную связь со спутниками".

Лазеры имеют и другие преимущества, например в противодействии средствам РЭБ, сказал Мачюлис. "Говоря о лазере, мы имеем в виду тысячную долю градуса. Это очень тонкий луч. Представьте, что у вас есть лазер, есть точная лазерная указка, она супер-острая и невидима со стороны. Таким образом, противник даже не может знать, где находится лазер. Он может обнаружить его только в пределах видимости, но в космосе спутники перемещаются в разных направлениях со скоростью восемь километров в секунду. Поэтому физически оставаться внутри этого луча почти невозможно. Так что да, он очень устойчив и надежен. Он исключительно помехоустойчив", — сказал Мачюлис.

Кроме того, оптическая связь посредством лазера не требует лицензии для работы, в отличие от связи на радиочастотах. "Некоторые страны могут попытаться, скажем, заблокировать вашу лицензию, и в этом случае вы сможете использовать оптику ", - сказал Мачюлис, не уточнив, что это за страны.

Но луч не имеет военного применения, заявил он. "Лазер очень слаб. Так что вы не можете использовать его в качестве оружия. У него должна быть очень низкая мощность, потому что нужно беречь ограниченные энергетические ресурсы спутника, и в то же время надо обеспечивать максимальную эффективность и скрытность, чтобы он не был обнаружен. Таким образом, речи о лазерном оружии здесь не идет".

Лазеру для работы необходимо безоблачное небо, и именно поэтому новая база будет размещаться в Кангерлуссуаке, где погодные условия более стабильны, чем в Нууке и некоторых других местах в Гренландии. Представители Astrolight отмечают, что надеются построить, по крайней мере, еще три базы, чтобы предложить альтернативы, то есть, запасные возможности на случай облачности.

Сегодня большая часть данных, получаемых с орбитальных полярных спутников, отправляется на гигантскую наземную станцию, расположенную на норвежском арктическом архипелаге Шпицберген, которая в основном использует радиочастоты. Оттуда эти данные передаются в другие точки через подводный волоконно-оптический кабель.

Но этот кабель был поврежден в 2022 году при обстоятельствах, которые норвежские власти так и не объяснили в полной мере. В опубликованном в этом году исследовании под названием "Подводный погром" Бенджамин Шмитт из Центра энергетической политики имени Кляйнмана при Университете Пенсильвании и два его соавтора заявили о том, что "вполне вероятно", этот кабель был перерезан российским рыболовецким траулером "Мелькарт-5". Российские власти свою причастность отрицают.

Власти некоторых западных стран подозревают, что Россия в последние годы могла использовать коммерческие суда для повреждения кабелей в этом регионе и в Балтийском море более шести раз (Доказательств предоставлено не было — прим. ИноСМИ). Под подозрением также оказался Китай из-за нескольких инцидентов на Балтике, хотя никаких официальных подтверждений не было. Китай и Россия отрицают свою причастность.